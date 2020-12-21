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В Тульской области изготавливали поддельные стиральные порошки известных брендов

В Тульской области изготавливали поддельные стиральные порошки известных брендов

Масштабное производство и сбыт контрафактной продукции пресекли столичные стражи порядка.

Московская полиция выявила преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом поддельной бытовой химии под товарными знаками известных брендов.
 
Предполагается, что для производства контрафакта злоумышленники арендовали помещения на территории Тульской и Калужской областей. Фасовка, упаковка и хранение велись в офисных и складских помещениях в Восточном административном округе столицы и подмосковной Балашихе.
 
«Предположительно, фигуранты реализовывали товар в России и странах ближнего зарубежья. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Тульской и Московской областях полицейские задержали предполагаемых организатора и двух активных участников группы, отвечающих за транспортировку партий бытовой химии», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 
В ходе обысков в цехах и складских помещениях изъяли более 14 млн рублей, свыше 68 тонн готовой продукции и другие вещественные доказательства.
 

 
ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст 180 УК РФ. В отношении участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта поддельной продукции, а также других возможных участников противоправной деятельности», — уточнила Ирина Волк.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:20 +8
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