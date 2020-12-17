В Туле всё готово для пресс-конференции Владимира Путина

Журналисты Центрального федерального округа будут общаться с президентом на площадке кластера «Октава» в Туле.

Ежегодный разговор Владимира Путина начнется в полдень 17 декабря 2020 года.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались почти 800 журналистов. Из-за эпидемии коронавируса их работа организована несколько иначе, чем в прошлые годы. Представители иностранных и российских федеральных СМИ соберутся в Москве, а региональные корреспонденты будут работать на площадках в федеральных округах.

Для региональных журналистов центра России площадку организовали в индустриальном кластере «Октава».

Президент по видеосвязи из подмосковной резиденции Ново-Огарево ответит на вопросы журналистов и россиян – пресс-конференцию в этом году объединили с традиционной прямой линией.

Кстати, туляки вошли в тройку лидеров-жителей России (вместе с краснодарцами и москвичами), которые уже задали свои вопросы Президенту РФ. Самыми популярными темами стали начисление пенсий, права дольщиков и организация дистанционного обучения.

Сколько будет продолжаться пресс-конференция, сказать сложно, но как утверждают специалисты, не менее четырех часов.



