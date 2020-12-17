Руководитель областного Центра медицины катастроф ответит на вопросы читателей Myslo

Через сколько должна приезжать скорая, чем отличаются неотложные вызовы от экстренных и должны ли медики надевать бахилы, когда входят в квартиру? На эти и другие вопросы туляков в ходе прямой линии ответит и.о. главного врача областного Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Звонки будут приниматься с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90.

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