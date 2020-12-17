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Руководитель областного Центра медицины катастроф ответит на вопросы читателей Myslo

Руководитель областного Центра медицины катастроф ответит на вопросы читателей Myslo

Прямая линия состоится сегодня, 17 декабря.

Через сколько должна приезжать скорая, чем отличаются неотложные вызовы от экстренных и должны ли медики надевать бахилы, когда входят в квартиру? На эти и другие вопросы туляков в ходе прямой линии ответит и.о. главного врача областного Центра медицины катастроф Сергей Мухин.
 
Звонки будут приниматься с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90.
 
Также свои вопросы оставляйте в комментариях к этой новости.

 

 

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