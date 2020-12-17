новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин провел рабочую встречу с руководством компании «Балтика»

Алексей Дюмин провел рабочую встречу с руководством компании «Балтика»

Участники обсудили результаты и перспективы развития предприятия. Отдельное внимание уделили роли завода в жизни региона.

16 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с топ-менеджерами компании. Директор по операционной деятельности региона «Центр», директор филиала «Тульский пивзавод» Сергей Демченко рассказал о результатах работы предприятия в 2020 году.

Несмотря на непростой год, за 9 месяцев объем продаж в Тульской области вырос на 11,8%. В свою очередь Алексей Дюмин отметил вклад компании в жизнь региона. По итогам 9 месяцев 2020 года завод перечислил 6,6 млрд рублей налогов в региональный бюджет, из них акцизов 6,3 млрд рублей.

- «Тульский пивзавод» компании «Балтика» — одно из ведущих предприятий региона. К тому же один из наших крупнейших налогоплательщиков. Мы находимся в тесном взаимодействии и видим, как развивается компания. Вместе с тем, на каждом предприятии вопрос экологии должен быть в числе приоритетных. Правительство Тульской области уделяет особое внимание соблюдению предприятиями природоохранного законодательства, — подчеркнул глава региона.

Ирина Федорова, старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа:

- Положительная динамика развития бизнеса возможна только при стабильности законодательного регулирования. Правительство Тульской области на протяжении ряда лет поддерживает отрасль, формируя позицию региональной власти, отражающую, в том числе, мнение индустрии. В регионе сформирован конструктивный диалог в отношении регуляторных инициатив, оказывающих существенное воздействие на пивоваренную отрасль. Обсуждения и дискуссии помогают услышать мнение каждого по актуальным вопросам и найти оптимальные решения.

Участники встречи уделили особое внимание приоритетам устойчивого развития компании — в частности, проекту по увеличению доли возобновляемой энергии. К 2022 году предприятие планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии, а к 2030-му — добиться углеродной нейтральности пивоварен.

В 2020 году на очистных сооружениях завода введен в эксплуатацию второй метантенк для анаэробной стабилизации осадков сточных вод. Инвестиции в проект составили около 50 млн рублей. Это позволяет качественно очищать сточные воды и снижает экослед пивоварни. Теперь завод использует до 15% энергии из возобновляемого источника. Предприятие готово делиться своими наработками в этом направлении с другими производителями региона.

- В непростых условиях пандемии COVID-19 и вызовов, с которыми сталкивается экономика и общество, мы продолжаем инвестировать в совершенствование производства. Это подразумевает не только выпуск качественной продукции, но и обеспечение безопасных условий труда работников, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, — подчеркнул Сергей Демченко.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:47
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
компания Балтиказавод

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Николай Воробьев стал председателем Тульской областной Думы
Николай Воробьев стал председателем Тульской областной Думы
Тулякам расскажут о родовспоможении и оказании медпомощи детям
Тулякам расскажут о родовспоможении и оказании медпомощи детям
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.