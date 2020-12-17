Алексей Дюмин провел рабочую встречу с руководством компании «Балтика»

16 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с топ-менеджерами компании. Директор по операционной деятельности региона «Центр», директор филиала «Тульский пивзавод» Сергей Демченко рассказал о результатах работы предприятия в 2020 году.

Несмотря на непростой год, за 9 месяцев объем продаж в Тульской области вырос на 11,8%. В свою очередь Алексей Дюмин отметил вклад компании в жизнь региона. По итогам 9 месяцев 2020 года завод перечислил 6,6 млрд рублей налогов в региональный бюджет, из них акцизов 6,3 млрд рублей.

- «Тульский пивзавод» компании «Балтика» — одно из ведущих предприятий региона. К тому же один из наших крупнейших налогоплательщиков. Мы находимся в тесном взаимодействии и видим, как развивается компания. Вместе с тем, на каждом предприятии вопрос экологии должен быть в числе приоритетных. Правительство Тульской области уделяет особое внимание соблюдению предприятиями природоохранного законодательства, — подчеркнул глава региона.

Ирина Федорова, старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа:

- Положительная динамика развития бизнеса возможна только при стабильности законодательного регулирования. Правительство Тульской области на протяжении ряда лет поддерживает отрасль, формируя позицию региональной власти, отражающую, в том числе, мнение индустрии. В регионе сформирован конструктивный диалог в отношении регуляторных инициатив, оказывающих существенное воздействие на пивоваренную отрасль. Обсуждения и дискуссии помогают услышать мнение каждого по актуальным вопросам и найти оптимальные решения.

Участники встречи уделили особое внимание приоритетам устойчивого развития компании — в частности, проекту по увеличению доли возобновляемой энергии. К 2022 году предприятие планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии, а к 2030-му — добиться углеродной нейтральности пивоварен.

В 2020 году на очистных сооружениях завода введен в эксплуатацию второй метантенк для анаэробной стабилизации осадков сточных вод. Инвестиции в проект составили около 50 млн рублей. Это позволяет качественно очищать сточные воды и снижает экослед пивоварни. Теперь завод использует до 15% энергии из возобновляемого источника. Предприятие готово делиться своими наработками в этом направлении с другими производителями региона.

- В непростых условиях пандемии COVID-19 и вызовов, с которыми сталкивается экономика и общество, мы продолжаем инвестировать в совершенствование производства. Это подразумевает не только выпуск качественной продукции, но и обеспечение безопасных условий труда работников, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, — подчеркнул Сергей Демченко.