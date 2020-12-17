Фото: 2gis.com.
Тулякам расскажут о родовспоможении и оказании медпомощи детям
Профильные специалисты регионального минздрава проконсультируют жителей.
Сотрудники министерства здравоохранения Тульской области продолжают прием жителей по личным вопросам.
В пятницу, 18 декабря, в министерстве можно будет получить консультации по вопросам оказания медпомощи детям и родовспоможению.
Личный прием пройдет по адресу: ул. Оборонная, 114-г, 1-й этаж, комната приема граждан, с 10.00 до 12.15.
Записаться можно на портале «Открытый регион 71» и по телефону 37-08-50.
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