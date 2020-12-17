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Тулякам расскажут о родовспоможении и оказании медпомощи детям
Фото: 2gis.com.

Тулякам расскажут о родовспоможении и оказании медпомощи детям

Профильные специалисты регионального минздрава проконсультируют жителей.

Сотрудники министерства здравоохранения Тульской области продолжают прием жителей по личным вопросам. 

В пятницу, 18 декабря, в министерстве можно будет получить консультации по вопросам оказания медпомощи детям и родовспоможению.

Личный прием пройдет по адресу: ул. Оборонная, 114-г, 1-й этаж, комната приема граждан, с 10.00 до 12.15.

Записаться можно на портале «Открытый регион 71» и по телефону 37-08-50.

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