Баташевский мост, новые детсады и ветхое жилье: глава города рассказал о развитии Тулы

Дмитрий Миляев рассказал о том, что сделано в Туле за 2020-й, и озвучил планы на следующий год.

Осенью прошлого года глава города представил концепцию социально-экономического развития Тулы, рассчитанную на 2019-2024 годы. Год прошел — пришло время подводить его итоги. По словам Дмитрия Миляева, несмотря на то, что 2020-й оказался экономически очень непростым и потребовал оптимизации бюджета, всё же удалось по плану реализовать многие задачи, в том числе наиболее проблемные — с ремонтом изношенных сетей, очередями в детсады, заменой лифтов и ветхим жильем.

Дмитрий Миляев.

Новые водоводы и чистая вода в Большой Туле

19 километров магистральных водоводов на трех водозаборах — Медвенско-Осетровском, Обидимо-Упкинском, Маслово-Песоченском — были в этом году реконструированы или проложены заново. Особое внимание было уделено ремонту локальных сетей в населенных пунктах Большой Тулы. Отремонтирована водонапорная башня в деревне Малахово и водопроводные сети в Новомедвенском, Барсуках и Ленинском. В последнем установлена модульная станция обезжелезивания — эта временная мера позволила улучшить качество воды до строительства новой станции водоподготовки, которая появится в поселке в 2021 году. В планах будущего года — продолжение капремонта сетей на территории сельских поселений, завершение строительства станций обезжелезивания в Алешне и Обидимо.

В Обидимо в этом году проведен и ремонт системы водоотведения с заменой аварийных участков, а также на Косой Горе, где было построено 6,5 км канализационных сетей. Подготовлен план по замене наиболее проблемных участков канализационных коллекторов по ул. Чмутова и Революции, ремонту сетей в селе Алешня, присоединение канализационных сетей деревни Варваровка к городской системе, устройство системы отведения в пос. Северный. Все эти работы начнутся в следующем году.

Есть хорошие новости и по газоснабжению. В 2020-м были газифицированы четыре населенных пункта Большой Тулы, в стольких же газ появится в 2021 году. запланирована также газификация частного сектора по Бытовым проездам в Туле.

Капитальный ремонт жилья за 2019-2020 годы был проведен в 520 многоквартирных домах города.

В многоэтажках активно ведется работа по обновлению лифтового хозяйства: за счет фонда капремонта 400 лифтов были заменены.

Что будет с Баташевским мостом?

Тула принимает активное участие в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»: за год были отремонтированы девять участков дорог и дорожной инфраструктуры. В 2021 году в рамках нацпроекта начнется комплексный ремонт улиц Металлургов и Октябрьской.

Подготовлена проектная документация по реконструкции Демидовского моста и трамвайных путей от ул. Октябрьской до ул. Пролетарской. Завершается проектирование реконструкции Московского путепровода, заключение государственной экспертизы будет получено в первом квартале следующего года. Что касается Баташевского моста, ремонта которого ждут многие автомобилисты, проектные работы по нему выполнены, предварительные сметы направлены на экспертизу в Минтранс России.

В этом году была введена в эксплуатацию долгожданная вторая очередь Восточного обвода, по нему уже пущен общественный транспорт — новый автобусный маршрут №7.

Следующим этапом станет расширение ул. Ложевой до пересечения с обводом и ул. Металлургов (проект уже разработан), а третьим — строительство развязки и дороги в сторону ул. Кутузова.

На улицах Тулы в этом году появились новые автобусы большой вместимости: их количество выросло со 128 до 176, они работают на 18 муниципальных маршрутах. В ближайшее время городской автопарк пополнят еще 80 новых автобусов.

За год благоустроено 60 тульских дворов

За 2020 год 60 тульских дворов были благоустроены, еще столько же — за предыдущий, 2019-й. В рамках «Народного бюджета» в этом году будут завершены работы по ремонту и благоустройству 92 объектов на сумму более 194 млн рублей.

В 2021 году планируется благоустроить общественное пространство на пересечении улиц Кирова и Епифанской, а также 58 дворовых территорий. Стартует ряд муниципальных проектов, в том числе по установке детских площадок взамен демонтированных в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации.

В течение этого года в центре Тулы шла подготовка к открытию музейного квартала: 20 ветхих и аварийных строений снесли, в 11 отремонтировали фасады, заменили плиточное покрытие, отремонтировали и восстановили лавочки, уличные насаждения и элементы озеленения.

Если Тула войдет в пилотный проект Ростуризма по формированию туристических центров, это позволит провести работы по благоустройству, создать новые общественные пространства и точки притяжения для туристов.

Новое жилье получили 500 семей

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» для переселения людей из аварийного жилья приобретена 461 квартира, до конца этого года их количество вырастет еще на 39 квартир. В общей сложности это позволит дать новое жилье 1200 жителей, расселить 70 домов и таким образом ликвидировать более 18 тысяч кв. м аварийного жилья.

Вопрос расселения людей из ветхого и аварийного жилья находится на особом контроле у губернатора и президента. Процесс капиталоемкий, поэтому, помимо участия в федеральных, региональных и городских программах, необходимо привлекать к этому вопросу инвесторов. По поручению губернатора готовятся для них предложения: сотрудничая с городом в этом вопросе, они смогут получить льготные условия для застройки кварталов.

Детские сады, ледовые арены и умный город

В течение нескольких лет в Туле остро стояла проблема с нехваткой мест в детских садах. Благодаря открытию новых детсадов очередь для детей 3-7 лет ликвидировали.

В этом году планируется завершить строительство еще двух детских садов на 195 мест, начаты работы по строительству садов на Красноармейском проспекте, в микрорайонах Юго-Восточный и Северная Мыза. В перспективе – строительство детского сада на пр. Ленина.

С открытием этих детсадов решится проблема с очередью для малышей до 3 лет.

Впервые за много лет в Туле начали строить новые школы. В 2020 году школы будут построены в микрорайонах «Времена года» (600 мест), Северная Мыза (1100 мест) и деревне Ямны (100 мест).

В городе появляются новые возможности для занятий спортом. Отремонтирован зал для занятий пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой и гиревым спортом в Скуратово. Открылись после ремонта школа спортивной гимнастики, «Юность» и «Металлург».

Спортивная школа «Металлург» открылась в ноябре после капремонта.

Построена ледовая арена, завершены работы по устройству футбольного поля с подогревом и трибунами на Центральном стадионе, строится крытый футбольный манеж в пос. Косая Гора.

Ведется строительство многофункциональной ледовой арены на ул. Токарева, которая будет введена в эксплуатацию в следующем году.

На ближайшие два года запланированы реконструкция велополотна в велогородке на ул. Луначарского, ремонт зала тяжелой атлетики на ул. М. Горького, строительство многофункциональных спортивных центров за счет средств инвесторов и строительство ФОКов в Зареченском и Пролетарском районах.

Тула принимает активное участие в проекте «Умный город». В его рамках в 2020 году установлено 12 «умных» светофорных объектов, 179 домофонов, свыше двух тысяч светильников, 11 электронных информационных табло на остановках транспорта. В 2021 году планируется приступить к созданию интеллектуального центра городского управления, который синхронизирует работу экстренных служб и ресурсоснабжающих организаций города.