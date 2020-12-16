Житель Заречья до смерти забил мужчину, поднявшего руку на его пасынка

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В производстве Зареченского районного суда находится уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Летом текущего года между пасынком обвиняемого и потерпевшим произошёл конфликт – мужчина избил подростка. Отчим попытался прояснить ситуацию по телефону, но разговора не получилось, и он отправился к оппоненту домой.

Между мужчинами произошла ссора – хозяин жилища открыл предупредительный огонь из охотничьего ружья. Незваный гость набросился на него и жестоко избил. От полученных повреждений несчастный скончался на месте.

В ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину. Он находится под стражей, дело рассматривается в суде, очередное заседание состоится 17 декабря.