В Новомосковске продолжается строительство современного Центра для одаренных детей

Фото автора и предоставлены правительством Тульской области.

Планируется, что «Созвездие» начнет свою работу в 2022 году.

В Новомосковске Тульской области продолжается строительство современного Центра для одаренных детей «Созвездие». Проект реализуется в рамках исполнения Послания губернатора Алексея Дюмина и должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов. Центр должен отвечать условиям нацпроекта «Образование». В нем школьники будут обучаться проектной деятельности и развивать знания в естественно-научной, а также общекультурной сферах.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что в регионе ведется системная работа по выявлению и поддержке одаренных детей. Это делается в соответствии с Программой социально-экономического развития и теми задачами, которые ставит глава региона.

Алевтина Шевелева – Мы планируем, что это будет уникальное учреждение. В структуре центра будут действовать школа полного дня — лицей «Олимп» с возможностью круглосуточного проживания – и образовательный центр «Академия достижений» с возможностью проведения профильных смен по типу образовательного центра «Сириус».

Соглашение о строительстве было подписано между правительством региона и компанией АО «МХК «ЕвроХим»» в июне этого года. В торжественной церемонии закладки первого камня центра «Созвездие» приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

Как рассказал руководитель направления по непромышленному строительству Дмитрий Селиванов, на данный момент сделано бетонирование вертикальных и горизонтальных конструкций цокольной части здания школы — первого и третьего блоков. На втором блоке идут подготовительные работы для приемки бетона, подготовлены армокаркасы.

Дмитрий Селиванов – Также проводятся работы по армированию цокольной части здания ФОКа. Выполнена часть чаши бассейна и подготавливаются вертикальные конструкции цокольной части. Каркас зданий планируется сделать в первом квартале следующего года. Пандемия, конечно же, вносит свои поправки, но мы в рамках оперативной работы стараемся, чтобы все поставки материалов и людских ресурсов приходили вовремя. Поэтому на данный момент задержек строительства нет.

По словам Дмитрия Селиванова, общая стоимость проекта составляет 1 млрд рублей. В «Еврохиме» надеются, что отучившиеся в «Созвездии» будущие инженеры поступят в вузы, а затем станут мощными кадрами, которые будут создавать новые проекты, в том числе для тульской оборонки, «Еврохима» и других предприятий нашего региона.

В лицее будут обучаться дети с 9-го по 11-й классы. В первую очередь, они получат знания по естественного-научным, физико-математическим и IT-компетенциям.

В «Созвездии» будет всё необходимое для уроков и внеурочной деятельности: учебные аудитории и лаборатории школы оснастят самым современным оборудованием международного уровня, а работать в центре будут лучшие педагоги страны.

Проектом предусмотрены медицинский блок и пищеблок, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортивным залом. Также тут будут беговые дорожки, баскетбольная, волейбольная и футбольная площадки. Общая площадь территории объекта — 3,3 га.