Министр здравоохранения рассказал о состоянии больных коронавирусом и об открытии госпиталя в манеже «Арсенала»
Алексей Эрк выступил с докладом на заседании регионального оперштаба.
В Тульской области развернуто 1949 коек для лечения больных коронавирусом, из них 1333 подключены к кислороду, 256 оснащены аппаратами ИВЛ. На данный момент свободна 221 койка.
К открытию готовится госпиталь в манеже стадиона «Арсенал», идет поставка оборудования.
— Гипотетически, если бы госпиталь уже сейчас открылся, он бы нужен был? — перебил министра здравоохранения Тульской области губернатор Алексей Дюмин.
— Основная проблема — долеживание пациентов, которые практически здоровы, но у них сохраняется дыхательная недостаточность. Мы берем порядка 100 аппаратов для респирации и загружаем терапевтические отделения, чтобы разгружать госпиталя. Таких пациентов 30%. Без кислорода домой их отправлять нельзя. Так что госпиталь уже нужен.
— Мы можем ускорить процесс? — поинтересовался Алексей Дюмин.
— Вопрос в концентраторах кислорода. Поставку ожидаем к концу недели, — ответил Алексей Эрк.
По словам министра, сборка оборудования производится в Удмуртии, а сами емкости идут из Китая.
Губернатор предложил задействовать 106 дивизию ВДВ, чтобы помочь медикам носить кислородные баллоны.
– Народ и армия едины. Тяжелую работу у нас есть кому выполнять, — заявил глава региона.
Министр здравоохранения отметил, что в данный момент в регион привлекли 182 медицинских работника.
– В «красной зоне» работают 298 ординаторов и студентов, в основном это студенты ТулГУ. С 10 декабря по вашему поручению организовано горячее трехразовое питание всех сотрудников госпиталей.
По словам Алексея Эрка, на лечении в госпиталях сейчас находятся 1723 человека, из них 32 ребенка. За неделю выздоровели почти 800 человек.
Амбулаторно на лечении остаются более 9,5 тысяч больных, динамическое наблюдение осуществляется за счет обзвонов.