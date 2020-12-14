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Министр здравоохранения рассказал о состоянии больных коронавирусом и об открытии госпиталя в манеже «Арсенала»

Министр здравоохранения рассказал о состоянии больных коронавирусом и об открытии госпиталя в манеже «Арсенала»

Алексей Эрк выступил с докладом на заседании регионального оперштаба.

В Тульской области развернуто 1949 коек для лечения больных коронавирусом, из них 1333 подключены к кислороду, 256 оснащены аппаратами ИВЛ. На данный момент свободна 221 койка.

К открытию готовится госпиталь в манеже стадиона «Арсенал», идет поставка оборудования.

— Гипотетически, если бы госпиталь уже сейчас открылся, он бы нужен был? — перебил министра здравоохранения Тульской области губернатор Алексей Дюмин.

— Основная проблема — долеживание пациентов, которые практически здоровы, но у них сохраняется дыхательная недостаточность. Мы берем порядка 100 аппаратов для респирации и загружаем терапевтические отделения, чтобы разгружать госпиталя. Таких пациентов 30%. Без кислорода домой их отправлять нельзя. Так что госпиталь уже нужен.

— Мы можем ускорить процесс? — поинтересовался Алексей Дюмин.

— Вопрос в концентраторах кислорода. Поставку ожидаем к концу недели, — ответил Алексей Эрк.

По словам министра, сборка оборудования производится в Удмуртии, а сами емкости идут из Китая.

Губернатор предложил задействовать 106 дивизию ВДВ, чтобы помочь медикам носить кислородные баллоны.

– Народ и армия едины. Тяжелую работу у нас есть кому выполнять, — заявил глава региона.

Министр здравоохранения отметил, что в данный момент в регион привлекли 182 медицинских работника.

– В «красной зоне» работают 298 ординаторов и студентов, в основном это студенты ТулГУ. С 10 декабря по вашему поручению организовано горячее трехразовое питание всех сотрудников госпиталей.

По словам Алексея Эрка, на лечении в госпиталях сейчас находятся 1723 человека, из них 32 ребенка. За неделю выздоровели почти 800 человек.

Амбулаторно на лечении остаются более 9,5 тысяч больных, динамическое наблюдение осуществляется за счет обзвонов.

Сюжет: Коронавирус
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