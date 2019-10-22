Лучшими студентами года стали Юлия Овчаренко и Илья Шаников

Юлия Овчаренко и Илья Шаников.

Конкурс, в котором принимают участие студенты вузов и сузов Тулы и Тульской области, по праву считается одним из самых ярких, креативных и ожидаемых культурных событий октября. В этом году через сито отбора прошли около 40 студентов, и только 15 из них стали финалистами — восемь девушек и семь молодых людей.

Организаторами конкурса являются министерство молодежной политики ТО, администрация города Тулы, молодежный многопрофильный центр «Родина», Тульская областная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи».



Полина Жогова исполнила цыганскую песню.

Главная цель конкурса «Мисс и Мистер Студенчество» — предоставить студентам возможность самореализоваться, показать свой творческий потенциал, заявить о себе на всю область, а если повезет — то и на всю Россию.

Наталья Мамонова и Илья Фомичев, песня из рок-оперы «Юнона и Авось».

С финалистами как всегда работала целая команда профессионалов: хореографы, режиссеры, преподаватели речи, постановщики дефиле, фотографы. Напряженная подготовка к конкурсу шла каждый день в течение нескольких недель.



Алина Жарикова, восточный танец.

Юноши и девушки учились красиво ходить, оттачивали творческие номера и самое главное — привыкали к сцене. Ведь выйти и выступить перед большой аудиторией дается не каждому.

Как результат — зрителей финала ждало яркое, динамичное шоу с талантливо исполненными номерами, красивыми костюмами и креативным подходом.

Финалисты выступили в нескольких конкурсных выходах: дефиле «Студенческий стиль», «Вечерний стиль», представили видеовизитку о себе и своей жизни, раскрыли свои таланты в творчестве. Студенты пели, танцевали, читали стихи, пробовали себя в стэндап-шоу и завораживали зал жонглированием.



Илья Шаников.

Директор молодежного многопрофильного центра «Родина», режиссер финального шоу Елена Лазарева, член жюри конкурса:

Елена Лазарева Я хочу сказать спасибо всем финалистам за то, что выдержали такую нагрузку при подготовке конкурса! Все вы потрясающие, смелые, творческие, очень трудолюбивые. Не просто выйти на сцену, особенно если до этого ни разу на ней не был. И помните — шоу должно продолжаться!



Наталия Морозова, директор модельного агентства «Красота и Стиль», постановщик дефиле финального шоу, член жюри конкурса:

Наталия Морозова Этот конкурс проходит уже в 11-й раз, и каждый раз это нечто великолепное, яркое, запоминающееся. Спасибо тем людям, которые когда-то придумали этот конкурс. От участников идёт такая энергетика! Они дарят нам такой праздник. Финалисты — все сегодня победители. Желаю, чтобы вы и дальше хорошо и правильно шли к своей намеченной цели.



В результате голосования жюри каждый финалист получил титул, диплом и подарки. Итак…

«Мисс Дружба» и «Мисс зрительских симпатий» Наталья Мамонова (ТулГУ).

«Мисс Фото» Александра Воробьёва (ТГПУ им. Л. Н. Толстого).

«Мистер Фото» Роман Володин (Тульский областной колледж культуры и искусства).

«Мисс Индивидуальность» Юлия Ярковская (Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского).

«Мистер Индивидуальность» Александр Морозов (ТГПУ им. Л. Н. Толстого).

«Мисс Творчество» Анжелика Григорьева (Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса).

«Мисс Энергия» Кристина Бандурина (РАНХиГС).

«Мистер Энергия» Илья Фомичев (РАНХиГС).

«Мистер Спорт» Никита Кочегаров (Институт законоведения и управления ВПА).



Полина Жогова и Владислав Клепиков.

Главные титулы распределились следующим образом. Третье место, титулы «Мистер Стиль», «Мистер зрительских симпатий» и «2-й вице Мистер Студенчество — 2019» выиграл Владислав Клепиков (Институт законоведения и управления ВПА). Среди девушек третье место, титулы «Мисс Интеллект» и «2-я вице Мисс Студенчество — 2019» досталось Полине Жоговой (Тульский областной колледж культуры и искусства).



Арсен Саакян и Алина Жарикова.

Второе место, титулы «Мистер Дружба» и «1-й вице Мистер Студенчество — 2019» получил Арсен Саакян (ТГПУ им. Л. Н. Толстого). Второе место, титулы «Мисс Стиль» и «1-я вице Мисс Студенчество — 2019» выиграла Алина Жарикова (Международный юридический институт).



Юлия Овчаренко и Илья Шаников.

И наконец лучшими в этот вечер стали 18-летняя Юлия Овчаренко и 21-летний Илья Шаников. Юлия выиграла титулы «Мисс Спорт», «Мисс «Слобода» (по итогам голосования на портале Myslo.ru) и «Мисс Студенчество — 2019». А Илья выиграл титулы «Мистер Творчество» и «Мистер Студенчество — 2019».

Илья родился в цирковой семье, его родным городом стал польский городок Лодзь-Балуты. В Туле он живет с семи лет, сейчас осваивает сразу две профессии — инженера (ТулГУ, факультет приборостроения института высокоточных систем) и переводчика, но с цирковым искусством и особенно с жонглированием не расстается.

Юлия родилась в городе Щекино, живет и занимается творчеством в поселке Первомайский. Будущая профессия Юли — юрист, первокурсница Института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.



-Ребята, почему вы решили принять участие в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Тулы и Тульской области — 2019»?

Юлия: — Мне это было необходимо для работы над собой, самосовершенствования. Такие конкурсы безусловно развивают в тебе качества, необходимые в жизни. Их мне очень не хватало, а сейчас они у меня появляются. Я стала более открытой — сцена помогла мне раскрыться. Появилась смелость, уверенность в себе.

Илья: — Мне предложили поучаствовать в конкурсе после Всероссийской студенческой весны. Я решился и не пожалел. Это очень хороший опыт для меня.

— Какая атмосфера царила во время подготовки и на самом конкурсе?

Юлия: — Мы были одной командой! Ни в коем случае не соперниками, а большой семьей. И организаторы конкурса, и педагоги были нам друзьями. Атмосфера максимально тёплая, уютная и это незабываемо.

Илья: — Все оказалось очень здорово! Я видел ребят на конкурсе в первый раз, но мы сразу подружились. Никакого напряжения в воздухе! Думаю, и после конкурса мы все будем дружить. Такое не забывается.

— Собираетесь ехать на Всероссийский конкурс?

Юлия: — Обязательно! Свой танцевальный номер я доработаю со своим педагогом — я занимаюсь танцами в Центре детского творчества посёлка Первомайский в коллективе Strong.

Илья: — Если времени для выступления станет больше, я что-то добавлю в номер. Я же самоучка. Мой первый и единственный тренер — мой отец, у меня цирковая династия. Цирк я знаю изнутри, но жонгляж мне ближе всего, это то, чему я учился.

— Какой конкурсный выход был самым волнительным?

Юлия: — Творческий номер. На сцене ты одна, все внимание к тебе, и ошибиться никак нельзя. Каждый танец имеет смысл и всегда хочется передать его более точно.

Илья: — Безусловно, творческий выход. Это самое сложное и занимает больше всего подготовки. В творчестве ты всегда показываешь себя настоящего. Ты выходишь как будто голышом и ждёшь, как люди тебя оценят. Это очень давит.

— Продолжите фразу: «Современный студент — это…»

Юлия: — Творчество. Во всех смыслах. Студент все ещё ищет себя, участвует в конкурсах, пробует себя в чём-то новом.

Илья: — Индивидуальность и личность. Люди все разные, занимаются чём-то своим и это очень здорово.

Из досье «Слободы»

Юлия Овчаренко

Родилась 27 декабря 2000 года в Щекино.

Семья: мама Наталья, папа Виталий, братья Александр и Владимир.

Окончила лицей № 1 города Щекино.

Любимая книга: рассказы Джека Лондона.

Любимый фильм: «Белый плен».

Любимое блюдо: пицца барбекю.

Девиз: «Все возможно!"

Мечта: добиться успеха в профессии юриста, показать себя в гражданском праве.

«Мисс «Слобода» — это ещё одна маленькая победа в моей жизни. За меня голосовали мои друзья, родители, родственники.



Илья Шаников

Родился 1 октября 1998 года в польском городе Лодзь-Балуты.

В Туле живет с семи лет.

Семья: мама Инна, папа Илья, брат Филипп, сестра Яна.

Окончил школу № 39 в Туле.

Любимый фильм: «Гарри Поттер» и «Звездные войны», анимация «Ходячий замок», «Унесённые ветром».

Любимое блюдо: спагетти болоньезе.

Мечта: самореализоваться, найти себя в жизни и добиться успеха.