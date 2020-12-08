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Тулячка стала лауреатом литературной премии

Тулячка стала лауреатом литературной премии

Выпуск ее книги будет поддержан издательством «Эксмо».

3 декабря в Москве состоялась церемония награждения победителей Национальной молодежной литературной премии. Всего в конкурсе приняли участие более 600 человек из 78 регионов РФ. 

В номинации «Художественная книга: Детектив» лучшей была признана работа «Что я знаю о тебе?» тулячки Веры Ард. Выпуск книги будет поддержан издательством «Эксмо». Кроме того, писательница стала победителем в специальной номинации «Электронная книга» и получит предложение заключить контракт на выпуск произведения в издательстве «ЛитРес».
 
- «Что я знаю о тебе?» -моя первая книга в детективном жанре. Пишу со студенческих лет, хотя разместить что-то из своих работ в открытом доступе в интернете решилась только в этом году. Очень рада, что моя книга получила такую высокую оценку у жюри Национальной молодежной литературной премии и у читателей в интернете. Моя книга - классический детектив с элементами психологической драмы. Есть убийство, есть следователь, есть ограниченный круг подозреваемых, у каждого из которых свои скелеты в шкафу. Останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Следующая моя книга, над которой я заканчиваю работать, будет уже в жанре современной прозы, хотя элементы детектива в ней тоже присутствуют, - рассказала Вера Ард корреспонденту Myslo.
 
 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:21 +3
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