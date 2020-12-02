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В Туле рядом с онкодиспансером сгорел автомобиль
Фото из архива Myslo.

В Туле рядом с онкодиспансером сгорел автомобиль

Кроме того, огонь повредил стоявшую рядом машину.

Вечером 1 декабря рядом с онкодиспансером, который находится на ул. Плеханова в Туле загорелся автомобиль ВАЗ-2107. По данным пресс-службы регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило в 22.50.
 
На месте работал один пожарный расчет. Открытое горение было ликвидировано в 22.57. В результате пожара «семерка» полностью выгорела, также огонь повредил боковое зеркало стоявшей неподалеку «Лады». Стоит отметить, что ВАЗ-2107 был без аккумулятора.
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что ВАЗ принадлежит 41-летнему мужчине, который живет в одном из домов неподалеку. Причина возгорания автомобиля устанавливается. 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:07 0
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