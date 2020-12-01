На стерилизацию бездомных животных в Тульской области могут потратить более 25 миллионов рублей

Информация об этом появилась в проекте регионального закона о «Бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Согласно опубликованному документу «Распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Тульской области из бюджета Тульской области для осуществления государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021 год» на осуществление «деятельности по обращению с животными без владельцев» в бюджете Тульской области заложено 25 миллионов 930 тысяч 100 рублей.

Больше всего средств будет направлено в Тулу (10 миллионов 22 тысячи 600 рублей), Щекинский район (2 миллиона 8 тысяч 300 рублей) и Новомосковск (1 миллион 754 тысячи 900 рублей).

Меньше всего — в МО Славный (20 тысяч рублей), поселок Новогуровский (55 тысяч 200 рублей) и Арсеньевский район (57 тысяч 800 рублей).

UPD. Как пояснили Myslo в областной Думе, речь в документе идет исключительно о стерилизации и чипировании бездомных животных.