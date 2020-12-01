новости
новости
Регистрация
На стерилизацию бездомных животных в Тульской области могут потратить более 25 миллионов рублей

На стерилизацию бездомных животных в Тульской области могут потратить более 25 миллионов рублей

Информация об этом появилась в проекте регионального закона о «Бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Согласно опубликованному документу «Распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Тульской области из бюджета Тульской области для осуществления государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021 год» на осуществление «деятельности по обращению с животными без владельцев» в бюджете Тульской области заложено 25 миллионов 930 тысяч 100 рублей.

Больше всего средств будет направлено в Тулу (10 миллионов 22 тысячи 600 рублей), Щекинский район (2 миллиона 8 тысяч 300 рублей) и Новомосковск (1 миллион 754 тысячи 900 рублей).

Меньше всего — в МО Славный (20 тысяч рублей), поселок Новогуровский (55 тысяч 200 рублей) и Арсеньевский район (57 тысяч 800 рублей).

 

UPD. Как пояснили Myslo в областной Думе, речь в документе идет исключительно о стерилизации и чипировании бездомных животных. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:35 −3
Другие статьи по темам
Прочее
Тулабюджетбездомные животныеликвидация

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле создали виртуальную копию легендарной Казанской церкви, утраченной в начале ХХ века
В Туле создали виртуальную копию легендарной Казанской церкви, утраченной в начале ХХ века
Фестиваль «Кинопроба» пройдет при поддержке видеосервиса Wink
Фестиваль «Кинопроба» пройдет при поддержке видеосервиса Wink
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.