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В Туле создали виртуальную копию легендарной Казанской церкви, утраченной в начале ХХ века

В Туле создали виртуальную копию легендарной Казанской церкви, утраченной в начале ХХ века

В рамках проекта «Кибер История» на Казанской набережной появилась AR-копия храма Казанской иконы Божией Матери, который воссоздали в реальном размере.

Чтобы увидеть воссозданный в виртуальном пространстве храм, нужно считать с телефона или планшета QR-код и следовать инструкции. Коды доступны на навигационных стелах, расположенных на Казанской набережной и рядом с Пятницкими воротами Тульского кремля.

Туляки и гости региона могут не только любоваться легендарным зданием, но и делиться его исторической проекцией с жителями других городов.

«Улице Металлистов возвращен исторический облик, но некоторые здания, к сожалению, утрачены безвозвратно. Одно из них – Казанская церковь, которая располагалась на месте машиностроительного колледжа им. Демидова. Это знаковый храм Тулы, который дал имя недавно возрожденной Казанской набережной», – рассказала заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма Елена Мартынова.

Если этот виртуальный храм обретет популярность среди туляков и туристов, то в ближайшем будущем в городе появятся проекции и других утраченных исторических памятников.

 

Храм Казанской иконы Божией Матери в Туле был построен в середине XVII века, а в середине XIX века его восстановили после пожара. В 1929 году храм был разобран на кирпичи, на его месте построили здание машиностроительного колледжа.

 

 
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