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Какие дома Тулы будут обесточены 2 декабря

Какие дома Тулы будут обесточены 2 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Они пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

  • ул. Майская, 6, 8,
  • ул. Бондаренко, 29, 31,
  • ул. Пионерская, 81-101 (нечётн.),
  • ул. Кауля, 12, 10,
  • ул. Морозова, 22,
  • ул. Староникитская, 105,
  • ул. С. Ковалевской, 27-а, 29, 31, 36, 36-а,
  • ул. Панфиловцев, 61-73 (нечётн.), 70-82 (чётн.),
  • ул. Бородина, 38,
  • ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
  • пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • пер. Отбойный, 1-38,
  • ул. Чекалина, 12-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а,
  • ул. Горняцкая, 19, 21, 12-16 (чётн.),
  • пер. Циолковского, 14-а, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.),
  • ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 13, 17-а, 17-б, 19, 23, 21,
  • Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
  • ул. Пионерская, 10-17.
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