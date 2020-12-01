Какие дома Тулы будут обесточены 2 декабря
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Они пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
- ул. Майская, 6, 8,
- ул. Бондаренко, 29, 31,
- ул. Пионерская, 81-101 (нечётн.),
- ул. Кауля, 12, 10,
- ул. Морозова, 22,
- ул. Староникитская, 105,
- ул. С. Ковалевской, 27-а, 29, 31, 36, 36-а,
- ул. Панфиловцев, 61-73 (нечётн.), 70-82 (чётн.),
- ул. Бородина, 38,
- ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
- пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева, 1-10,
- пер. Отбойный, 1-38,
- ул. Чекалина, 12-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а,
- ул. Горняцкая, 19, 21, 12-16 (чётн.),
- пер. Циолковского, 14-а, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.),
- ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 13, 17-а, 17-б, 19, 23, 21,
- Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
- ул. Пионерская, 10-17.
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