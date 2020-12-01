Какие дома Тулы будут обесточены 2 декабря

Они пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

ул. Майская, 6, 8,

ул. Бондаренко, 29, 31,

ул. Пионерская, 81-101 (нечётн.),

ул. Кауля, 12, 10,

ул. Морозова, 22,

ул. Староникитская, 105,

ул. С. Ковалевской, 27-а, 29, 31, 36, 36-а,

ул. Панфиловцев, 61-73 (нечётн.), 70-82 (чётн.),

ул. Бородина, 38,

ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.),

пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),

пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

пер. Агеева, 1-10,

пер. Отбойный, 1-38,

ул. Чекалина, 12-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а,

ул. Горняцкая, 19, 21, 12-16 (чётн.),

пер. Циолковского, 14-а, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.),

ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 13, 17-а, 17-б, 19, 23, 21,

Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.),

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,

ул. Пионерская, 10-17.