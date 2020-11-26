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Состоится расширенное заседание бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»

Состоится расширенное заседание бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»

Заседание пройдет 27 ноября под председательством руководителя Союза машиностроителей России, главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

Тема обсуждения: «Молодежная политика Союза машиностроителей России: векторы развития».
Заседание бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» в связи с особыми эпидемиологическими условиями пройдет в формате видеоконференции.

В онлайн-мероприятии примут участие: руководитель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов; председатель Комиссии Государственной Думы РФ по ОПК, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенёв.

Предполагаются выступления членов Бюро, представляющих крупнейшие корпорации России: генеральный директор, председатель правления ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь;  генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев; генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов; председатель правления, генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков и другие члены Союза машиностроителей и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

Также в рамках совещания в состав руководства Союза машиностроителей России будут включены: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный  директор «Алроса» Сергей Иванов и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

Со вступительным словом выступит председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Он подведет итоги текущей деятельности Союза машиностроителей, обозначит основные направления молодежной политики.

Председатель Комиссии Государственной Думы РФ по ОПК, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв сообщит о достигнутых результатах реализации молодежной политики Союза машиностроителей.

На протяжении более десяти лет Союза машиностроителей и Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» проводят комплекс эффективных мероприятий и программ в области молодежной политики в соответствии с задачами, поставленными Президентом России, – реализация амбициозных инженерных проектов и участие в глобальном лидерстве.

Отдельное внимание на онлайн-заседании будет уделено масштабному молодежному форуму «Инженеры будущего», Всероссийскому форуму «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства», а также акции «Неделя без турникетов».

Напомним, что Союз машиностроителей, кроме вышеперечисленных проектов, уже несколько лет проводит  крупнейшую в стране олимпиаду «Звезда», в которой участвует 350 000 человек. Олимпиада дает возможность победителям получить больше преференций при поступлении в ведущие технические вузы. Благодаря молодежной политике Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям выстраивается сквозная система подготовки и селекции инженерных кадров «школа-вуз-производство».

На заседании бюро также будут рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Союза машиностроителей, Лиги содействия оборонным предприятиям и Тульской области в рамках подписанного соглашения о проведении юбилейного десятого Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» в 2021 году в г. Туле.

Молодежный форум «Инженеры будущего» проходит с 2011 года по инициативе Союза машиностроителей России при поддержке ГК «Ростех». За это время участниками форума стали молодые инженеры из 400 промышленных компаний из 60 регионов России. Гордость форума – насыщенная образовательная и деловая программа, в мероприятиях которой принимают участие главы крупнейших корпораций, известные ученые, общественные деятели России.

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