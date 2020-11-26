Туляк, закопавший труп знакомого у дома, отправится в колонию

Фото: архив Myslо.

В Ленинском районном суде завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего Алексея М., обвиняемого в убийстве, сообщает региональная прокуратура.



Судом установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, распивал алкоголь у себя дома в компании безработного знакомого в поселке Хрущево.



Мужчина поссорился с 54-летним товарищем и жестоко избил его, после чего несколько раз ударил ножом в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался.



Обвиняемый закопал его труп на приусадебном участке. Потерпевшего нашли 21 апреля - соседи заметили часть тела, прикопанного землей и обратились в полицию.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года.