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Туляк, закопавший труп знакомого у дома, отправится в колонию
Фото: архив Myslо.

Туляк, закопавший труп знакомого у дома, отправится в колонию

Мужчина поссорился со знакомым и зарезал его.

В Ленинском районном суде завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего Алексея М., обвиняемого в убийстве, сообщает региональная прокуратура. 

Судом установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, распивал алкоголь у себя дома в компании безработного знакомого в поселке Хрущево.

Мужчина поссорился с 54-летним товарищем и жестоко избил его, после чего несколько раз ударил ножом в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Обвиняемый закопал его труп на приусадебном участке. Потерпевшего нашли 21 апреля - соседи заметили часть тела, прикопанного землей и обратились в полицию. 

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:17 +2
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