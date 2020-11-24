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Разрешены ли концерты и культурные мероприятия в Туле: разъясняем новые ограничения
Фото из архива Myslo.ru.

Разрешены ли концерты и культурные мероприятия в Туле: разъясняем новые ограничения

Подробности рассказала председатель государственно-правового комитета региона Наталья Архипова.

С 1 декабря работа концертных площадок и других зрелищных мероприятий в Тульской области продолжится в прежнем режиме. 

Сохранится для них и введенное ранее ограничение – 30% от общего количества мест в помещении. 

То есть концертные площадки, цирки, театры, выставки, кино и другие учреждения будут работать.

При заполняемости в 30% новогодние мероприятия в них возможны.

При этом развлекательной программы, конкурсов и прочего в ресторанах и кафе и других заведениях общепита быть не должно. Корпоративы и новогодние мероприятия в них, а также на предприятиях под запретом.

Рестораны, бары, дискотеки, караоке-клубы и другие заведения общепита с 25 декабря 2020 года по 9 января 2021 года должны работать по сокращенному графику – до 23.00 и открываться не ранее 7.00.

Закрытие общественных пространств не планируется.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:35 +1
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