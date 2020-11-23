Где в Туле отключат свет 24 ноября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Рязанская, 5, 5-а, 7,
- ул. Кутузова, 29-а, 31, 31-а, 33-а,
- ул. Баженова, 30,
- ул. Ложевая, 132, 132-а, 134, 134-а,
- ул. Плеханова, 151, 153,
- ул. Оборонная, 49, 53,
- ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27,
- ул. Тимирязева, 6-14 (чётн.), 7-11 (нечётн.), 11-а,
- ул. Староникитская, 48-68 (чётн.), 57-73 (нечётн.),
- ул. Колетвинова, 19-а,
- ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),
- ул. Курская, 76-86 (чётн.),
- п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- пр-д Лесной, 6-16 (чётн.),
- ул. М. Горького, 39, 41, 43.
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