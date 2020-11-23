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Военнослужащие построили 60-метровый мост в Тульской области
Фото пресс-службы ЗВО.

Военнослужащие построили 60-метровый мост в Тульской области

Мост передадут на баланс муниципалитета.

Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа возвели переправу через реку Шатец в тульском Сергиево.

Всего военнослужащие Западного военного округа возведут пять мостовых сооружений от 12 до 75 м. Ширина мостовых переходов составит 3,8 м. Новые мосты появятся в Веневском, Кимовском, Дубенском и Белевском районах. Пятым станет мост через ручей в деревне Грибовка.

Возводимые мостовые сооружения улучшат автодорожное сообщение и соединят десятки населенных пунктов, значительно сократят тысячам жителей расстояние и время в пути до социальных учреждений.

Всего к учениям привлечено более 110 военнослужащих и свыше 55 единиц военной и специальной техники подразделений соединения МТО Западного военного округа.

Взаимодействие Тульской области с Западным военным округом по обновлению региональной сети мостовых сооружений ведется с 2018 года. За это время в регионе уже возведено 14 мостов.

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