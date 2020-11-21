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«Накажи автохама»: паркуюсь, как и где хочу

«Накажи автохама»: паркуюсь, как и где хочу

Туляк прислали в редакцию Myslo фото и видео нарушений.

Наш читатель прислал в редакцию Myslo фото автохама на Opel, который остановился прямо у пешеходного перехода.

- Перекресток улицы Лейтейзена и Революции. Водитель припарковался и находился в машине. Даже не включил аварийку.

Этот же читатель возмутился странной парковкой — на улице Ленина водители оставили свои машины на газонах. Вероятно, во дворе им не хватило парковочного места.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. 

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД.  В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

 

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