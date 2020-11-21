«Накажи автохама»: паркуюсь, как и где хочу

Наш читатель прислал в редакцию Myslo фото автохама на Opel, который остановился прямо у пешеходного перехода.

- Перекресток улицы Лейтейзена и Революции. Водитель припарковался и находился в машине. Даже не включил аварийку.

Этот же читатель возмутился странной парковкой — на улице Ленина водители оставили свои машины на газонах. Вероятно, во дворе им не хватило парковочного места.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!