В Туле завершился XVIII Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова

Закрытие XVIII Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова прошло 14 ноября в Тульском областном центре молодежи. Из-за пандемии закрытие прошло в онлайн-формате, запись все желающие могут увидеть 15 ноября в 18.00 в соцсети «ВКонтакте» в группе «3D-кинотеатры Тульской области», на сайте Объединения центров развития культуры и на сайте Министерства культуры РФ.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова:

Ольга Гремякова - Фестиваль проходит уже в 18 раз, и пятый из них — на Тульской земле. Показы фильмов проводились более чем на 20 площадках в регионе: в Киносити, на площадке ретро-кинотеатра «Майский», в Суворовском училище, Первомайской кадетской школе и в районах области. Встречи с актерами проходили в онлайн-режиме. Но и в таком формате фестиваль пользовался популярностью у туляков.

Больше всего наград получила картина «Подольские курсанты».

Она стала лучшей в номинациях «Визуальные эффекты» и «За лучший актерский ансамбль». Артем Губин, исполнивший роль Сашки Лаврова в этом фильме, стал обладателем приза за лучшую мужскую роль.

«Подольским курсантам» достался и главный приз в номинации «Лучший фильм».

«Золотой меч» сопродюсеру фильма Евгению Айзиковичу вручила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Глеб Бочков, Глеб Данилов, Павел Стонт:

- Фильм «Подольские курсанты» про молодых пацанов, которые так по-взрослому отстояли свою родину. Вжиться в роль нам помогли военные сборы перед фильмом: 10 дней мы жили в казарме. Там очень сильно сплотились и как актеры, и как друзья. Мы уже знали как обращаться с оружием, кажется, что были готовы ко всему. Но когда приехали на съемочную площадку и услышали первые выстрелы, спрятались в окопы. Только через несколько дней мы влились в процесс.

Проект изменил нас самих. Даже режиссер Вадим Шмелев под конец съемок отметил, как мы изменились: пришли на съемки молодыми зелеными пацанами, а в конце стали настоящими мужчинами.

Площадку отстроили специально для съемок: были вырыты рвы, построен мост, возведена целая деревня. Когда ты находишься на такой площадке, невозможно не прочувствовать происходящее. Очень бы хотелось, чтобы фильм посмотрела молодежь. Об этой истории мало кто знает, но именно благодаря этим ребятам немцы не вошли в Москву. Сейчас другая жизнь: игры, стрелялки, многое обесценилось. Фильм показывает, что было на самом деле.

Евгений Айзикович, креативный продюсер картины «Подольские курсанты»:

- Мы с Игорем Угольниковым сделали ни одну военную картину. У нас на счету фильмы «Брестская крепость», «Батальон», «Первая мировая война». Но за все это время я впервые вижу, когда картину делают молодые ребята. Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Екатерина Редникова тоже были на своих местах и прекрасно отработали. Но то, что делали в картине ребята, даже для меня было удивлением. Это был сплоченный актерский ансамбль, который переродился за время съемок. У них изменилось выражение лица, взгляд. Они понимали все задачи, которые перед ними стояли.

Тема подольских курсантов замалчивалась в Советское время. Первым человеком, который об этом сказал, был Юрий Озеров и его эпопея «Битва за Москву». То, что сейчас через 35 лет фильм «Подольские курсанты» получает здесь приз — это очень важно.

Я доволен фильмом. Уверен, что его ждет долгая судьба. Расстроен, что он выходит в период пандемии, и его посмотрит в кинотеатрах десятая часть зрителей. Но мы осознанно вышли сейчас. Один из самых великих фильмов о войне, который был когда-либо снят, «Они сражались за Родину» проиграл в прокате индийским фильмам. Их сейчас не помнит никто, но «Они сражались за Родину» знают все. Надеюсь, что у нашего фильма будет такая же судьба.

Значимым фильм стал и для региона. Среди подольских курсантов были уроженцы Тульской области. По поручению Губернатора Алексея Дюмина целый год учреждения культуры и Государственный архив Тульской области совместно проводили исследования и нашли сведения о 106 подольских курсантах — туляках. В 1941-м именно они были на Ильинском рубеже и защищали Москву, и большая часть из них погибла. В этом году рядом с Тульским Суворовским училищем была открыта стела, на которой увековечены имена 106 подольских курсантов — туляков.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Восемь сыновей». Приз в этой номинации вручила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что творческое сотрудничество между Тульской областью и Китайской Народной Республикой развивается. Проводятся совместные выставки, реализуются творческие проекты. Кроме того, планируется заключить договор о сотрудничестве с Нанкинским городским музеем и музеем «Тульский кремль».



В программе документального кино «Битва за жизнь» победила картина Владимира Сидоренко «Экспозиция войны». Приз «За лучшую режиссуру» завоевал дебютант в игровом кино, режиссер фильма «Блокадный дневник» Андрей Зайцев.

Победитель в номинации «За правдивое отражение темы патриотизма в военном кино» — режиссер-постановщик фильма «Калашников» Константин Буслов.

Лучшими операторами жюри признало операторов-постановщиков фильма «Калашников» Левана Капанадзе и Максима Шинкоренко. «Золотой меч» «За лучший сценарий» присужден автору фильма «Воины чести» Цинь Тянь. Приз получил представитель фильма, ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко.

Приз Российского Союза ветеранов достался анимационному фильму тульского режиссера Дмитрия Чиркова «Сторожевой пёс Верный».