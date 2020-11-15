В Тульской области – новый антирекорд по количеству заражений COVID-19

По данным федерального оперштаба, в Тульской области за сутки зафиксировано 135 заражений коронавирусом, два пациента скончались, 97 человек выздоровели.

С начала ноября суточная статистика опускалась ниже 130 заражений всего один раз – 7 числа, когда было зафиксировано 129 случаев.

Общее число заболевших в Тульской области за всё время пандемии – 14330. Выздоровели 12073 пациента. Число летальных исходов – 451.

22 572 случая COVID-19 выявлено в России за сутки. Выздоровело 14 456 человека, 352 летальных исхода.