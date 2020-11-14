новости
новости
Регистрация
На территории Усадьбы Кульжинских прошел субботник

На территории Усадьбы Кульжинских прошел субботник

Усадьба Кульжинских включена в федеральный проект «Возрождение исторических усадеб» национального проекта «Культура».

В мероприятии приняли участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, представители культурного сообщества региона, сотрудники Федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, в том числе архитектор-реставратор Андрей Валяев.

Татьяна Рыбкина отметила, что Усадьба Кульжинских включена в федеральный проект «Возрождение исторических усадеб» национального проекта «Культура». Основная цель проекта – дать новую жизнь исчезающим усадьбам, создав на их базе культурно-туристические объекты.

Министр сообщила, что от Тульской области в 2020 году в программу включены усадьбы Пасхаловых, Кульжинских (Алексин) и Мальцева (Дубенский район). В 2021 году этот перечень дополнит усадьба Кампанари (Веневский район).

«При поддержке Губернатора Алексея Дюмина в области ведется серьезная системная работа по восстановлению памятников культурного наследия, в том числе усадебных комплексов - их в регионе насчитывается порядка 300. Культурное наследие необходимо возрождать не только силами государства - в этой грандиозной работе большую роль играет участие наших жителей. Именно поэтому проведение субботников на объектах культурного наследия уже стало доброй традицией для Тульской области», - подчеркнула министр.

Сегодня в субботнике приняли участие более 100 добровольцев. А завершился он экскурсией по усадьбе. Представители Алексинского художественного краеведческого музея показали волонтерам ее интерьеры и рассказали о многовековой истории ее хозяев.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:34 0
Другие статьи по темам
Событие
субботникУсадьба Кульжинских
Место
Тульская область
Прочее
федеральный проект Возрождение исторических усадебнациональный проект Культура

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ефремовцы отправили в Китай 6 тысяч тонн свиных ушек и ножек
Ефремовцы отправили в Китай 6 тысяч тонн свиных ушек и ножек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.