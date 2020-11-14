На территории Усадьбы Кульжинских прошел субботник

В мероприятии приняли участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, представители культурного сообщества региона, сотрудники Федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, в том числе архитектор-реставратор Андрей Валяев.



Татьяна Рыбкина отметила, что Усадьба Кульжинских включена в федеральный проект «Возрождение исторических усадеб» национального проекта «Культура». Основная цель проекта – дать новую жизнь исчезающим усадьбам, создав на их базе культурно-туристические объекты.



Министр сообщила, что от Тульской области в 2020 году в программу включены усадьбы Пасхаловых, Кульжинских (Алексин) и Мальцева (Дубенский район). В 2021 году этот перечень дополнит усадьба Кампанари (Веневский район).



«При поддержке Губернатора Алексея Дюмина в области ведется серьезная системная работа по восстановлению памятников культурного наследия, в том числе усадебных комплексов - их в регионе насчитывается порядка 300. Культурное наследие необходимо возрождать не только силами государства - в этой грандиозной работе большую роль играет участие наших жителей. Именно поэтому проведение субботников на объектах культурного наследия уже стало доброй традицией для Тульской области», - подчеркнула министр.



Сегодня в субботнике приняли участие более 100 добровольцев. А завершился он экскурсией по усадьбе. Представители Алексинского художественного краеведческого музея показали волонтерам ее интерьеры и рассказали о многовековой истории ее хозяев.