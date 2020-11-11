новости
новости
Регистрация
В Туле наградили лучших полицейских

В Туле наградили лучших полицейских

Награды вручал губернатор региона.

11 ноября в Доме дворянского собрания губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел.
 
Алексей Дюмин поблагодарил полицейских за труд, верность присяге и готовность работать в любых условиях. Глава региона отметил, что сотрудники УМВД из года в год демонстрируют высокий профессионализм и умение действовать оперативно, слаженно и решительно.
 
«Вы всегда на передовой. И днем и ночью с честью несете службу. Боретесь с преступностью и несправедливостью, защищаете законопослушных граждан. И сейчас в связи с новыми вызовами на вас легла дополнительная нагрузка по контролю за соблюдением мер безопасности», – сказал Алексей Дюмин.
 
 
Губернатор напомнил, что органы внутренних дел были и остаются гарантом стабильности в регионе. По его словам, сегодня крайне важно продолжать борьбу с коррупцией и наркоторговлей, поддерживать общественный порядок, пресекать любые попытки посеять межнациональную ненависть. По этим направлениям нужно вести эффективную системную работу, а также особое внимание уделить профилактике преступлений.
 
«Уверен, что в своей деятельности вы и впредь будете руководствоваться принципами уважения прав и свобод граждан. Продолжите честно и ответственно выполнять свой долг. Пусть твердый характер, выдержка и упорство помогают вам в службе», – пожелал глава региона.
 
Алексей Дюмин вручил отличившимся сотрудникам УМВД благодарности и памятные подарки.
 
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 16:13 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Тулагубернатор Алексей Дюминполициянаграждение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бойня в Алексине: судьбу стрелка решат присяжные заседатели
Бойня в Алексине: судьбу стрелка решат присяжные заседатели
Треть россиян болеет COVID-19 бессимптомно
Треть россиян болеет COVID-19 бессимптомно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.