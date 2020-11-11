В Туле наградили лучших полицейских

11 ноября в Доме дворянского собрания губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел.

Алексей Дюмин поблагодарил полицейских за труд, верность присяге и готовность работать в любых условиях. Глава региона отметил, что сотрудники УМВД из года в год демонстрируют высокий профессионализм и умение действовать оперативно, слаженно и решительно.

«Вы всегда на передовой. И днем и ночью с честью несете службу. Боретесь с преступностью и несправедливостью, защищаете законопослушных граждан. И сейчас в связи с новыми вызовами на вас легла дополнительная нагрузка по контролю за соблюдением мер безопасности», – сказал Алексей Дюмин.



Губернатор напомнил, что органы внутренних дел были и остаются гарантом стабильности в регионе. По его словам, сегодня крайне важно продолжать борьбу с коррупцией и наркоторговлей, поддерживать общественный порядок, пресекать любые попытки посеять межнациональную ненависть. По этим направлениям нужно вести эффективную системную работу, а также особое внимание уделить профилактике преступлений.

«Уверен, что в своей деятельности вы и впредь будете руководствоваться принципами уважения прав и свобод граждан. Продолжите честно и ответственно выполнять свой долг. Пусть твердый характер, выдержка и упорство помогают вам в службе», – пожелал глава региона.

Алексей Дюмин вручил отличившимся сотрудникам УМВД благодарности и памятные подарки.