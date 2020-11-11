Туляк случайно зашел в чужую электронную почту и попал под следствие

Следствие усмотрело признаки уголовного деяния в просмотре странички с чужой электронной почтой на офисном компьютере.

В 2018 году туляк Павел Терещенко работал оператором в пункте технического осмотра ООО «Эксперт Авто» (и, к слову, был соучредителем организации). В его обязанности, в том числе, входил просмотр электронной почты организации. В один из дней он пришел на работу, вывел служебный компьютер из спящего режима и увидел в браузере открытую страничку почтового сервиса.

Из заголовков и первых строчек некоторых писем он понял, что смотрит на переписку директора организации Натальи Сорокиной со страховыми агентами.

«Также я открывал раздел «отправленные» и видел заголовки исходящих писем. То, что это личный почтовый ящик Сорокиной, я осознал не сразу, ведь переписка имела отношение к деятельности организации. Письма не открывал, но все равно понял, что Сорокина меня обманывает, оформляя диагностические карты в обход пункта технического осмотра и не внося сведения в отчет. Я сделал фотографии монитора компьютера, чтобы потом показать их Сорокиной и получить от нее объяснение, почему она так делает», – говорит Павел Терещенко.

По словам мужчины, Сорокина ничего не объяснила, поэтому он обратился в Арбитражный суд Тульской области с просьбой обязать Сорокину предоставить ему сведения по 51 выданной диагностической карте. Согласно находящегося в открытом доступе решения Арбитражного суда Тульской области, иск Терещенко был удовлетворен частично.

Получив решение, Павел обратился с заявлением еще и в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела ему отказали: женщина внесла недостающие деньги в кассу. Произошло это, к слову, через 2,5 года после оформления диагностических карт.

«Через месяц Сорокина написала ответное заявление в полицию уже на меня: мол, я нарушил тайну ее переписки. Но я не взламывал и не подбирал ее паролей! Умысла на нарушение тайны переписки у меня не было – открыл браузер, увидел вкладку с почтой и по инерции начал читать ее сообщения. А когда понял, что Сорокина меня обманывает, у меня возникло желание разобраться. Ведь я соучредитель и хищение денег организации затрагивает мои финансовые интересы», – объяснил Павел Терещенко.

Сейчас в отношении Павла возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки с использованием служебного положения». Myslo писал об этом здесь

Мужчина категорически не согласен с обвинением и вместе с адвокатом намерен доказать свою невиновность.

Что говорят юристы

Евгений Черников, юрист:

Евгений Черников – Тайна переписки гарантирована статьей 23 Конституции, то есть является неотъемлемым правом. Статья 138 Уголовного кодекса возлагает за нарушение тайны переписки на граждан уголовную ответственность. При этом причины, по которым была нарушена тайна переписки, в общем-то, не важны. Даже если человек читает чужую переписку, чтобы защитить свои права, он одновременно нарушает закон. Одно правонарушение не может являться оправданием совершения другого.

Представьте, что речь шла бы не о переписке, а о поиске улик в чужой квартире. Насколько законно проникнуть в чужой дом и искать там доказательства правонарушений хозяина? Точку же в ситуации, которая описана в статье, должен поставить суд.

Антон Тимофеев, адвокат:

Антон Тимофеев – Моему доверителю вменяют ч. 2 ст. 138 УК РФ – нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Объективная сторона преступления по этой статье выражается в активной форме поведения и состоит из выполнения любых незаконных действий, нарушающих тайну переписки.

Как Терещенко мог выполнить активные действия, ведь он просто пошевелил компьютерной мышью и увидел переписку случайно? Этот вид преступления совершается только с прямым умыслом. Приведу пример: человек сидел в соцсети «ВКонтакте» с чужого компьютера, забыл выйти из аккаунта и ушел. Компьютер перешел в ждущий режим. С утра владелец компьютера включил его, зашел в соцсеть, открыл сообщения и увидел, что переписка чужая. Но ведь он ее уже невольно прочитал! Какой тут умысел? За что судить?