В Туле автослесарь пойдёт под суд за чрезмерный интерес к личной жизни начальника

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Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье «На­рушение тайны переписки, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

По предварительным данным, в 2018 году, подозреваемый, находясь на своем рабочем месте в пункте технического осмотра со служебного компьютера зашёл в личный электронный почтовый ящик своего начальника и нарушил гарантированное Конституцией право на тайну переписки.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.