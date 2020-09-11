В Туле автослесарь пойдёт под суд за чрезмерный интерес к личной жизни начальника
Мужчина незаконно просмотрел содержимое электронного почтового ящика своего руководителя.
Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье «Нарушение тайны переписки, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
По предварительным данным, в 2018 году, подозреваемый, находясь на своем рабочем месте в пункте технического осмотра со служебного компьютера зашёл в личный электронный почтовый ящик своего начальника и нарушил гарантированное Конституцией право на тайну переписки.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.