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В Щекино осудили организатора наркопритона

В Щекино осудили организатора наркопритона

39-летняя женщина обвинялась в целой россыпи нарушений УК РФ: от мошенничества до сбыта наркотиков.

В Щекино 39-летняя ранее судимая местная жительница признана виновной в незаконном сбыте наркотиков, краже, мошенничестве и предоставлении жилья для потребления наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что с мая прошлого года по февраль нынешнего квартира обвиняемой являлась притоном для наркоманов: люди систематически приходили туда употреблять наркотики.
 
В мае этого же года женщина продала 0,11 г наркотика одному из местных жителей.

Кроме этого вместе со знакомым, который чуть позже скончался, обвиняемая украла у туляка две банковские карты и мобильник. Парочка приобрела на чужие средства товаров на 11 тысяч рублей. Также женщина перевела с чужой карты на свою 8 тысяч рублей.
 
Решением суда ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и штрафа в 150 тысяч рублей. 
 
 
 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:37 −1
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