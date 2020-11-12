В Щекино осудили организатора наркопритона

В Щекино 39-летняя ранее судимая местная жительница признана виновной в незаконном сбыте наркотиков, краже, мошенничестве и предоставлении жилья для потребления наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что с мая прошлого года по февраль нынешнего квартира обвиняемой являлась притоном для наркоманов: люди систематически приходили туда употреблять наркотики.

В мае этого же года женщина продала 0,11 г наркотика одному из местных жителей.



Кроме этого вместе со знакомым, который чуть позже скончался, обвиняемая украла у туляка две банковские карты и мобильник. Парочка приобрела на чужие средства товаров на 11 тысяч рублей. Также женщина перевела с чужой карты на свою 8 тысяч рублей.

Решением суда ей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и штрафа в 150 тысяч рублей.