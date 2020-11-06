В Тульской области заработал научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ»

Цель НОЦ – создание структуры по разработке, производству и реализации продукции и технологий военного, гражданского и двойного назначения мирового уровня.

6 ноября состоялось первое заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ», в ходе которого была утверждена программа деятельности НОЦ, которая позволит усилить вклад Тульской области в решение поставленной Президентом задачи по достижению технологического лидерства.

– Основные положения программы будут формировать новый облик региона в промышленной и научно-образовательной сферах. Способствовать вкладу Тульской области в реализации поставленной Президентом задачи по достижению технологического лидерства, – отметил Алексей Дюмин.

Министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов рассказал, что стратегической целью НОЦ является создание к 2025 году в регионе управляемой кооперационной структуры по разработке, производству и реализации продукции и технологий военного, гражданского и двойного назначения мирового уровня.

Этой цели планируется достичь по четырем приоритетным направлениям:

– ОБОРОНтех: представлено комплексными передовыми разработками мирового уровня в сферах управляемого высокоточного оружия.

– МАШтех: представлено комплексными передовыми разработками мирового уровня в сферах горного, транспортного и точного машиностроения.

– ХИМтех: представлено разработками в областях мономеров и полимеров, композитных материалов и функциональных покрытий.

– ЭКОБИОтех: представлено разработками в области технологий и продуктов биоорганического синтеза, технологий снижения эмиссии и ликвидация накопленного экологического ущерба, технологий экологического мониторинга.

Непосредственными участниками НОЦ, участвующими в реализации проектов определено 12 предприятий и 6 образовательных организаций высшего образования.

В направлении ОБОРОНтех это такие компании, как: АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева», АО «Тулаточмаш».

В направлении МАШтех: ООО «НПП Станкостроительный завод Туламаш», АО «Тулажелдормаш», ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод», ООО «Металлопрокатный завод».

По направлению ЭКОБИОтех: ООО «БиоСофи», ПАО «Мегафон», ООО «ПМХ-ВТОРМЕТ».

По направлению ХИМтех: ООО «Тензограф», ФКП «Алексинский химический комбинат».

Потенциальные потребители продукции и услуг тульского НОЦ – организации ОПК РФ, организации гражданского машиностроения, добычи полезных ископаемых, химии, металлургии, включая иностранные, госкомпании и организации с госучастием, такие как «РЖД», «Ростех», «Росатом».

Результатом деятельности НОЦ должно стать увеличение темпов экономического развития региона, а также увеличение доли высокотехнологичной продукции, патентов на изобретения и доли молодых исследователей.