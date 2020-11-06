Безопасный отопительный сезон: как не стать жертвой отравления угарным газом

Как обеспечить безопасность при работе газовой колонки? Почему в квартире может появиться угарный газ и как уберечь от трагедии себя и близких?

Разбираемся вместе со специалистами «Тулагоргаза».

Что такое угарный газ?

Угарный газ (СО) – яд быстрого и общетоксического действия, образуется при неполном сгорании газа вследствие плохого доступа кислорода.

Более 50% происшествий связаны с отравлением угарным газом из-за нарушений потребителями правил эксплуатации бытового газового оборудования.

Чем опасен угарный газ?

Угарный газ – невидим, не имеет ни цвета, ни запаха. Человек его никак не почувствует.

Трех вдохов достаточно взрослому человеку, чтобы получить смертельное отравление.

Концентрация СО в воздухе до 0,32% приводит к параличу и потере сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

Признаки отравления угарным газом

Головная боль или головокружение, шум в ушах, одышка, учащенное сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, тошнота, общая слабость.

Причины появления угарного газа в помещении

Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. Неисправные дымоходы и вентканалы. Отсутствие притока воздуха, закрытые окна, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении. Одновременное пользование газовой колонкой и вытяжным зонтом. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от газовой колонки с дымовым каналом. Самовольное подключение, монтаж и ремонт газового оборудования. Использование газовой плиты для обогрева помещения. Неисправность автоматики безопасности. Неисправное, разукомплектованное или непригодное к ремонту газовое оборудование. Нарушение правил газовой безопасности.

Как избежать отравления угарным газом?

Требовать от управляющей компании проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.

В многоквартирных домах проверкой состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, их ремонтом и при необходимости прочисткой должна заниматься управляющая компания. На практике – УК заключает договор с организацией, допущенной к проведению таких работ и имеющей соответствующую лицензию.

Проверка дымовых и вентиляционных каналов должна осуществляться не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).

Перед включением газовых приборов всегда проверять тягу.

Проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах можно с помощью листа тонкой бумаги:

приложите лист бумаги к вентиляционной решетке. Если бумага притягивается, тяга есть.

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для проверки тяги в дымовых каналах газовых колонок или котлов приложите тонкий лист бумаги к смотровому окну приборов. Если бумага притягивается, тяга есть.

Пользоваться газовым оборудованием только при открытой форточке или фрамуге окна. Своевременно проводить техническое обслуживание газовых приборов.

Не повторяйте этих ошибок!

Примеры распространенных нарушений при пользовании газовой колонкой.

1.

Провисание дымоотводящей трубы, отсутствует вертикальный участок, негерметичное присоединение к дымовому каналу, сама гофра сильно деформирована и небезопасна в использовании.

2.

Нет доступа для проверки места соединения дымоотвода с дымоходом.

3.

Те же грубейшие нарушения в системе дымоудаления, как на фото 2 и 5, + вытяжной зонт подключен к системе дымоудаления.

4.

Сечение дымоотвода не соответствует требованиям завода-изготовителя и паспорта на газовое оборудование.

5.

Наиболее предпочтительный материал для изготовления дымоотвода – нержавеющая сталь. Недопустима эксплуатация дымоотвода из разных материалов. Соединение элементов дымоотвода должно быть по ходу движения дымоотводящих газов.

6.

Гофра сильно деформирована и небезопасна в использовании. Во время работы газового прибора угарный газ может выйти в помещение.

7.

Не выдержан вертикальный участок согласно требованиям завода-изготовителя – не менее 50 см.

8.

Не выдержано расстояние от дымоотводящей трубы (горючего материала) до потолка. Может быть оплавление или возгорание потолка.

9.

Допускается размещение проточного водонагревателя в шкаф, однако в данном случае нет подреза снизу для притока воздуха.

10.

Неплотное соединение дымоотвода от газовой колонки с дымоходом.