Безопасный отопительный сезон: как не стать жертвой отравления угарным газом
Как обеспечить безопасность при работе газовой колонки? Почему в квартире может появиться угарный газ и как уберечь от трагедии себя и близких?
Разбираемся вместе со специалистами «Тулагоргаза».
Что такое угарный газ?
Угарный газ (СО) – яд быстрого и общетоксического действия, образуется при неполном сгорании газа вследствие плохого доступа кислорода.
Более 50% происшествий связаны с отравлением угарным газом из-за нарушений потребителями правил эксплуатации бытового газового оборудования.
Чем опасен угарный газ?
Угарный газ – невидим, не имеет ни цвета, ни запаха. Человек его никак не почувствует.
Трех вдохов достаточно взрослому человеку, чтобы получить смертельное отравление.
Концентрация СО в воздухе до 0,32% приводит к параличу и потере сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.
Признаки отравления угарным газом
Головная боль или головокружение, шум в ушах, одышка, учащенное сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, тошнота, общая слабость.
Причины появления угарного газа в помещении
- Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. Неисправные дымоходы и вентканалы.
- Отсутствие притока воздуха, закрытые окна, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении.
- Одновременное пользование газовой колонкой и вытяжным зонтом.
- Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от газовой колонки с дымовым каналом.
- Самовольное подключение, монтаж и ремонт газового оборудования.
- Использование газовой плиты для обогрева помещения.
- Неисправность автоматики безопасности.
- Неисправное, разукомплектованное или непригодное к ремонту газовое оборудование.
- Нарушение правил газовой безопасности.
Как избежать отравления угарным газом?
- Требовать от управляющей компании проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.
В многоквартирных домах проверкой состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, их ремонтом и при необходимости прочисткой должна заниматься управляющая компания. На практике – УК заключает договор с организацией, допущенной к проведению таких работ и имеющей соответствующую лицензию.
Проверка дымовых и вентиляционных каналов должна осуществляться не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).
- Перед включением газовых приборов всегда проверять тягу.
Проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах можно с помощью листа тонкой бумаги:
- приложите лист бумаги к вентиляционной решетке. Если бумага притягивается, тяга есть.
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- для проверки тяги в дымовых каналах газовых колонок или котлов приложите тонкий лист бумаги к смотровому окну приборов. Если бумага притягивается, тяга есть.
- Пользоваться газовым оборудованием только при открытой форточке или фрамуге окна.
- Своевременно проводить техническое обслуживание газовых приборов.
Не повторяйте этих ошибок!
Примеры распространенных нарушений при пользовании газовой колонкой.
Провисание дымоотводящей трубы, отсутствует вертикальный участок, негерметичное присоединение к дымовому каналу, сама гофра сильно деформирована и небезопасна в использовании.
Нет доступа для проверки места соединения дымоотвода с дымоходом.
Те же грубейшие нарушения в системе дымоудаления, как на фото 2 и 5, + вытяжной зонт подключен к системе дымоудаления.
Сечение дымоотвода не соответствует требованиям завода-изготовителя и паспорта на газовое оборудование.
Наиболее предпочтительный материал для изготовления дымоотвода – нержавеющая сталь. Недопустима эксплуатация дымоотвода из разных материалов. Соединение элементов дымоотвода должно быть по ходу движения дымоотводящих газов.
Гофра сильно деформирована и небезопасна в использовании. Во время работы газового прибора угарный газ может выйти в помещение.
Не выдержан вертикальный участок согласно требованиям завода-изготовителя – не менее 50 см.
Не выдержано расстояние от дымоотводящей трубы (горючего материала) до потолка. Может быть оплавление или возгорание потолка.
Допускается размещение проточного водонагревателя в шкаф, однако в данном случае нет подреза снизу для притока воздуха.
Неплотное соединение дымоотвода от газовой колонки с дымоходом.