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Жители Алексина неделю сидели без воды
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Жители Алексина неделю сидели без воды

Более 150 алексинцев пожаловались губернатору Алексею Дюмину.

На еженедельном оперативном совещании Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона. С 8 по 14 октября к губернатору поступило 157 обращений от алексинцев с жалобами на длительное отсутствие воды.

Большинство жалоб поступило от жителей микрорайона Соцгород. Глава администрации Алексина Павел Федоров рассказал, что 8 октября в городе произошел порыв трубы. Устранить аварию удалось только 16 октября. С 8 октября жителям микрорайона был организован подвоз воды по графику.

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вчера, в 22:41 0
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