Жители Алексина неделю сидели без воды

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На еженедельном оперативном совещании Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона. С 8 по 14 октября к губернатору поступило 157 обращений от алексинцев с жалобами на длительное отсутствие воды.

Большинство жалоб поступило от жителей микрорайона Соцгород. Глава администрации Алексина Павел Федоров рассказал, что 8 октября в городе произошел порыв трубы. Устранить аварию удалось только 16 октября. С 8 октября жителям микрорайона был организован подвоз воды по графику.