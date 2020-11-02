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Погода в Туле 3 ноября: небольшое потепление, без осадков
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 3 ноября: небольшое потепление, без осадков

Синоптики обещают облачность с прояснениями и утренний туман.

Во вторник в регионе будет облачно с прояснением. Ночью – местами небольшой дождь, днем без осадков, утром местами туман с видимостью 200-700 метров.

Ветер восточный, с переходом на южный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +1 до +6 градусов, днем – от +6 до +11. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +7
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