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У тульской «тещи» украли шляпу

У тульской «тещи» украли шляпу

Полиция разыскивает воришек.

Утром 31 октября  сотрудники Тульского экзотариума нарядили статую тираннозавра к «Антихэллоуину» – мероприятию, ежегодно проводимому зоопарком.
 
Однако уже днем наряд Серпентины Юрьевны претерпел изменения.
 
– Неустановленные граждане, вероятно, решили, что тематическая шляпа, красующаяся на динозавре, более эффектно будет смотреться в их домашней коллекции, или просто похулиганили. К пяти часам вечера посетители экзотариума сообщили администратору зоопарка, что «теща» осталась без головного убора. Причины сего поступка и личность «шапочного вора» установят правоохранительные органы, – сообщили сотрудники экзотариума.
 
 
Напомним, ранее тираннозавр уже страдал от рук вандалов – в прошлом году у Серпентины украли бутафорский торт. Это сделали три школьницы. Их личности оперативно установили полицейские. На родителей девочек завели административные протоколы. 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:38 +5
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