У тульской «тещи» украли шляпу
Полиция разыскивает воришек.
Утром 31 октября сотрудники Тульского экзотариума нарядили статую тираннозавра к «Антихэллоуину» – мероприятию, ежегодно проводимому зоопарком.
Однако уже днем наряд Серпентины Юрьевны претерпел изменения.
– Неустановленные граждане, вероятно, решили, что тематическая шляпа, красующаяся на динозавре, более эффектно будет смотреться в их домашней коллекции, или просто похулиганили. К пяти часам вечера посетители экзотариума сообщили администратору зоопарка, что «теща» осталась без головного убора. Причины сего поступка и личность «шапочного вора» установят правоохранительные органы, – сообщили сотрудники экзотариума.
Напомним, ранее тираннозавр уже страдал от рук вандалов – в прошлом году у Серпентины украли бутафорский торт. Это сделали три школьницы. Их личности оперативно установили полицейские. На родителей девочек завели административные протоколы.
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