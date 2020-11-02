У тульской «тещи» украли шляпу

Утром 31 октября сотрудники Тульского экзотариума нарядили статую тираннозавра к «Антихэллоуину» – мероприятию, ежегодно проводимому зоопарком.

Однако уже днем наряд Серпентины Юрьевны претерпел изменения.

– Неустановленные граждане, вероятно, решили, что тематическая шляпа, красующаяся на динозавре, более эффектно будет смотреться в их домашней коллекции, или просто похулиганили. К пяти часам вечера посетители экзотариума сообщили администратору зоопарка, что «теща» осталась без головного убора. Причины сего поступка и личность «шапочного вора» установят правоохранительные органы, – сообщили сотрудники экзотариума.