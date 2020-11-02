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В 145 аптеках Тульской области – дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов

В 145 аптеках Тульской области – дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов

Об этом стало известно в ходе очередного регионального заседания оперштаба.

В Тульской области увеличилось количество аптек с дефицитом препаратов для лечения коронавируса. Об этом стало известно в ходе очередного регионального заседания оперштаба:
 
– В настоящий момент в 83 аптеках имеется трехнедельный запас необходимых препаратов для лечения COVID-19, в 157 аптеках – недельный запас, в 145 аптеках наблюдается дефицит антибиотиков и  противовирусных препаратов – в каждой аптеке менее пяти упаковок.  Дефицит связан с высоким ажиотажем.
 
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что данный вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки:
 
– Вопрос серьезный, нужно реагировать. Надо Минпромторгу обозначить нашу проблему. Должностные лица на совещаниях докладывают одно, а на деле происходит другое.
 
 

 

Сюжет: Коронавирус
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