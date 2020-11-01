За сутки в Тульской области выявлено 123 новых случая COVID-19

В России по количеству зараженных снова рекорд – 18 665 новых случаев коронавируса.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 123 человек, 79 пациентов выздоровели. Летальных случаев за сутки не зафиксировано.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 12 489 человека, 10 827 вылечились, 425 умерли.

Ситуация по российским регионам следующая: