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За сутки в Тульской области выявлено 123 новых случая COVID-19

За сутки в Тульской области выявлено 123 новых случая COVID-19

В России по количеству зараженных снова рекорд – 18 665 новых случаев коронавируса.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 123 человек, 79 пациентов выздоровели. Летальных случаев за сутки не зафиксировано.
 
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 12 489 человека, 10 827 вылечились, 425 умерли.
 
Ситуация по российским регионам следующая:
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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