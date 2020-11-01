Тульский полицейский Илья Деревнин борется за звание «Народный участковый» России

Стартовал финальный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Жители всей страны голосуют за участковых уполномоченных полиции, представляющих каждый регион России. В этом году конкурс отмечает юбилей, ему исполнилось 10 лет.

Тульскую область представляет капитан полиции Илья Деревнин из отдела МВД России по г.Новомосковску. Он обслуживает участок на новомосковской улице Орджоникидзе, куда входит также территория школы и рынка. Только в нынешнем году к Илье Деревнину за помощью обратилось уже свыше 100 человек, им раскрыто 5 преступлений. Доверие граждан, проживающих на территории обслуживаемого участка Илья Деревнин считает своим главным профессиональным достижением.

До 10 ноября проголосовать за представителя Тульской области на конкурсе «Народный участковый» можно здесь.