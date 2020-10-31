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Почта изменит режим работы 3 и 4 ноября

Почта изменит режим работы 3 и 4 ноября

Изменения связаны с празднованием Дня народного единства.

3 ноября, во вторник, почтовые отделения закроются на час раньше. День народного единства, 4 ноября (среда), – это выходной день для всех отделений.

Кроме того, в этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. 5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.

 

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