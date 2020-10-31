Житель Чернского района украл из супермаркета напитки и алкоголь

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратился сотрудник службы безопасности продовольственного супермаркета, расположенного по улице Кауля. Мужчина сообщил, что в торговом зале магазина была совершена кража алкогольных напитков и продуктов питания. Прибывшие на место происшествия сотрудники при просмотре записи с установленных камер видеонаблюдения выяснили личность похитителя. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражи 34-летний житель Чернского района. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От мужчины получены признательные показания.