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В Курске медведь из тульского зоопарка напал на женщину
Кадр из видео Mash

В Курске медведь из тульского зоопарка напал на женщину

Сотрудница зоопарка была доставлена в областную больницу.

В Курском зоопарке произошло ЧП – медведь напал на 50-летнюю женщину. Как сообщает телеграм-канал Mash, 50-летняя работница зоопарка слишком близко подошла к вольеру хищника.

Косолапый, выкупленный нынешними хозяевами у тульского зоопарка, вцепился ей в руку. Прибежавшим на выручку коллегам удалось отбить жертву у медведя. Её доставили в областную больницу.

Медведь умер прямо в вольере – напоролся на острую палку, случайно оставленную сотрудниками зоопарка, и пробил острием лёгкое. По словам директора, зверь прожил в курском зоопарке два года и всегда вёл себя спокойно. По факту случившегося полиция проводит проверку.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:10 −7
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Место
Тульская областьКурск

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