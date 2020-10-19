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Ливневки, аэропорт и памятник Чирикову: на что читатели Myslo потратили бы миллиард

Ливневки, аэропорт и памятник Чирикову: на что читатели Myslo потратили бы миллиард

Мы спросили туляков: если бы у вас был миллиард, который нужно потратить на Тулу, куда бы вы его вложили?

Этот вопрос мы задали в рамках большого опроса пользователей. Ответы получились интересными. 

31,4 % Myslo-людей потратили бы эти деньжищи на дублер проспекта Ленина (и вообще разобрались бы с пробками). 15,3 % потратили бы его на тульское метро (если хватит), а 12,7% — на тульское морюшко. «Аквапарк давай!» — требуют 11,1 % Myslo-людей.

Свои варианты:

  • Детских площадок с моим именем понастроил бы.
  • Открыла бы СМИ, где все называют своими именами.
  • Сделал бы город удобным для пешеходов, убрал бы личные авто из центра, сделал бы платные парковки во дворах — деньги с них шли бы на создание новых общественных пространств для отдыха людей.
  • Когда будет миллиард, тогда и подумаю над его применением.
  • Увеличил бы автопарки общественного транспорта.
  • В здравоохранение.
  • Модернизация общественного транспорта и умное благоустройство (без этих ваших дублеров дорог и залитых асфальтом огромных парковок).
  • Ливневки, водопровод.
  • Памятник капитану Чирикову.
  • Поселок для ветеранов, тружеников тыла и заслуженных пенсионеров пожизненно со всеми коммуникациями.
  • Дети с заболеваниями.
  • Благоустройство города Суворов.
  • Скоростной трамвай.
  • Поставила бы по всему городу автоматы для пакетиков под собачьи какашки, мусорные контейнеры и площадки для выгула собак.
  • На ремонт храмов и исторических домов.
  • Снесла бы весь частный сектор и сделала еще один парк.
  • Модернизация водопровода и очистных. Хотя, туда дохрениллиард денег надо.
  • Зачем тратить на Тулу? Когда я могла спокойно купить СВОЕ жилье.
  • Аэропорт.
  • Я же в Алексине. Хрен Туле с солью…
  • Вложил бы под проценты, а уже проценты тратил бы на Тулу.
  • Перевезти надо заводы металлургические подальше за город, чтобы экологию не усугубляли, а также провести рекультивацию земель в городе после этого.
  • Миллиард на трамваи!
  • Собачьи площадки был поставил на каждые 2−3 дома. Гулять негде с собаками.
  • Как и все: на песчаные замки и мыльные пузыри.
  • Миллиард?! На Тулу?! Я вас умоляю…))
  • Миллиарда даже на одну станцию метро не хватит, а вот обновить трамвайные пути от Станиславского до Менделеевского поселка и закупить парочку низкопольных вагонов вполне себе вариант.
  • Нашему городу нужен хозяин, и я готов(а) им стать.
  • Стал бы губернатором области.
  • Лечение онкологии.
  • Детские спортклубы в Мясново.
  • Вывел бы на личные счета.
  • Миллиард — это очень мало.
 

Не проходили наш опрос? Пишите свои варианты в комментариях! 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:36 +5
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