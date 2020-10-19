Ливневки, аэропорт и памятник Чирикову: на что читатели Myslo потратили бы миллиард
Мы спросили туляков: если бы у вас был миллиард, который нужно потратить на Тулу, куда бы вы его вложили?
Этот вопрос мы задали в рамках большого опроса пользователей. Ответы получились интересными.
31,4 % Myslo-людей потратили бы эти деньжищи на дублер проспекта Ленина (и вообще разобрались бы с пробками). 15,3 % потратили бы его на тульское метро (если хватит), а 12,7% — на тульское морюшко. «Аквапарк давай!» — требуют 11,1 % Myslo-людей.
Свои варианты:
- Детских площадок с моим именем понастроил бы.
- Открыла бы СМИ, где все называют своими именами.
- Сделал бы город удобным для пешеходов, убрал бы личные авто из центра, сделал бы платные парковки во дворах — деньги с них шли бы на создание новых общественных пространств для отдыха людей.
- Когда будет миллиард, тогда и подумаю над его применением.
- Увеличил бы автопарки общественного транспорта.
- В здравоохранение.
- Модернизация общественного транспорта и умное благоустройство (без этих ваших дублеров дорог и залитых асфальтом огромных парковок).
- Ливневки, водопровод.
- Памятник капитану Чирикову.
- Поселок для ветеранов, тружеников тыла и заслуженных пенсионеров пожизненно со всеми коммуникациями.
- Дети с заболеваниями.
- Благоустройство города Суворов.
- Скоростной трамвай.
- Поставила бы по всему городу автоматы для пакетиков под собачьи какашки, мусорные контейнеры и площадки для выгула собак.
- На ремонт храмов и исторических домов.
- Снесла бы весь частный сектор и сделала еще один парк.
- Модернизация водопровода и очистных. Хотя, туда дохрениллиард денег надо.
- Зачем тратить на Тулу? Когда я могла спокойно купить СВОЕ жилье.
- Аэропорт.
- Я же в Алексине. Хрен Туле с солью…
- Вложил бы под проценты, а уже проценты тратил бы на Тулу.
- Перевезти надо заводы металлургические подальше за город, чтобы экологию не усугубляли, а также провести рекультивацию земель в городе после этого.
- Миллиард на трамваи!
- Собачьи площадки был поставил на каждые 2−3 дома. Гулять негде с собаками.
- Как и все: на песчаные замки и мыльные пузыри.
- Миллиард?! На Тулу?! Я вас умоляю…))
- Миллиарда даже на одну станцию метро не хватит, а вот обновить трамвайные пути от Станиславского до Менделеевского поселка и закупить парочку низкопольных вагонов вполне себе вариант.
- Нашему городу нужен хозяин, и я готов(а) им стать.
- Стал бы губернатором области.
- Лечение онкологии.
- Детские спортклубы в Мясново.
- Вывел бы на личные счета.
- Миллиард — это очень мало.
Не проходили наш опрос? Пишите свои варианты в комментариях!
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