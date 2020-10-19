Ливневки, аэропорт и памятник Чирикову: на что читатели Myslo потратили бы миллиард

Мы спросили туляков: если бы у вас был миллиард, который нужно потратить на Тулу, куда бы вы его вложили?

Этот вопрос мы задали в рамках большого опроса пользователей. Ответы получились интересными.

31,4 % Myslo-людей потратили бы эти деньжищи на дублер проспекта Ленина (и вообще разобрались бы с пробками). 15,3 % потратили бы его на тульское метро (если хватит), а 12,7% — на тульское морюшко. «Аквапарк давай!» — требуют 11,1 % Myslo-людей.

Свои варианты:

Детских площадок с моим именем понастроил бы.

Открыла бы СМИ, где все называют своими именами.

Сделал бы город удобным для пешеходов, убрал бы личные авто из центра, сделал бы платные парковки во дворах — деньги с них шли бы на создание новых общественных пространств для отдыха людей.

Когда будет миллиард, тогда и подумаю над его применением.

Увеличил бы автопарки общественного транспорта.

В здравоохранение.

Модернизация общественного транспорта и умное благоустройство (без этих ваших дублеров дорог и залитых асфальтом огромных парковок).

Ливневки, водопровод.

Памятник капитану Чирикову.

Поселок для ветеранов, тружеников тыла и заслуженных пенсионеров пожизненно со всеми коммуникациями.

Дети с заболеваниями.

Благоустройство города Суворов.

Скоростной трамвай.

Поставила бы по всему городу автоматы для пакетиков под собачьи какашки, мусорные контейнеры и площадки для выгула собак.

На ремонт храмов и исторических домов.

Снесла бы весь частный сектор и сделала еще один парк.

Модернизация водопровода и очистных. Хотя, туда дохрениллиард денег надо.

Зачем тратить на Тулу? Когда я могла спокойно купить СВОЕ жилье.

Аэропорт.

Я же в Алексине. Хрен Туле с солью…

Вложил бы под проценты, а уже проценты тратил бы на Тулу.

Перевезти надо заводы металлургические подальше за город, чтобы экологию не усугубляли, а также провести рекультивацию земель в городе после этого.

Миллиард на трамваи!

Собачьи площадки был поставил на каждые 2−3 дома. Гулять негде с собаками.

Как и все: на песчаные замки и мыльные пузыри.

Миллиард?! На Тулу?! Я вас умоляю…))

Миллиарда даже на одну станцию метро не хватит, а вот обновить трамвайные пути от Станиславского до Менделеевского поселка и закупить парочку низкопольных вагонов вполне себе вариант.

Нашему городу нужен хозяин, и я готов(а) им стать.

Стал бы губернатором области.

Лечение онкологии.

Детские спортклубы в Мясново.

Вывел бы на личные счета.

Миллиард — это очень мало.

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