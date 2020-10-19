В Ефремове больше недели ищут 34-летнего мужчину

Павел Федотов пропал 11 октября – ушел из дома и не вернулся.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 34-летнего Павла Федотова из Ефремова, который 11 октября ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, лысый. Особые приметы: есть татуировки. Одежда: чёрная удлиненная болоньевая куртка, тёмно-синие кроссовки, тёмно-серая бейсболка.