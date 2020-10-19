В Ефремове больше недели ищут 34-летнего мужчину
Павел Федотов пропал 11 октября – ушел из дома и не вернулся.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 34-летнего Павла Федотова из Ефремова, который 11 октября ушёл из дома и не вернулся.
Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, лысый. Особые приметы: есть татуировки. Одежда: чёрная удлиненная болоньевая куртка, тёмно-синие кроссовки, тёмно-серая бейсболка.
Мужчина нуждается в медицинской помощи! Если вы видели его, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.
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