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From Yasnaya Polyana with love: в сети появилась брутальная реклама тульского пряника
Кадр из видео

From Yasnaya Polyana with love: в сети появилась брутальная реклама тульского пряника

Авторы возвели знаменитое лакомство в ранг деликатеса, подаваемого в американском ресторане.

Читатели прислали в редакцию Myslo видеоролик, снятый «в поддержку» тульского пряника. По сюжету два брутальных молодых человека в деловых костюмах заходят в нью-йоркский ресторан.

Один из них желает «чего-нибудь нашего поесть». В ответ его спутник заказывает «что-нибудь родное, русское». Гость начинает аппетитно жевать десерт, а его приятель со значением произносит «From Yasnaya Polyana with love». Ну и шапка-ушанка с матрёшкой присутствуют, куда же без них.

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