From Yasnaya Polyana with love: в сети появилась брутальная реклама тульского пряника

Кадр из видео

Читатели прислали в редакцию Myslo видеоролик, снятый «в поддержку» тульского пряника. По сюжету два брутальных молодых человека в деловых костюмах заходят в нью-йоркский ресторан.

Один из них желает «чего-нибудь нашего поесть». В ответ его спутник заказывает «что-нибудь родное, русское». Гость начинает аппетитно жевать десерт, а его приятель со значением произносит «From Yasnaya Polyana with love». Ну и шапка-ушанка с матрёшкой присутствуют, куда же без них.