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В Щекино по горячим следам задержали разбойника, напавшего на женщину
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области, видео: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Щекино по горячим следам задержали разбойника, напавшего на женщину

Пенсионерка гуляла в парке с подругой, злоумышленник полоснул её ножом, схватил сумку и убежал.

Около полудня в дежурную часть ОМВД по Щёкинскому району поступило сообщение, что в парке «Лесная поляна» напали на 65-летнюю женщину. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, потерпевшая прогуливалась в парке со своей подругой. К ней подбежал мужчина, полоснул по руке ножом, отобрал сумку и скрылся.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На поиски мужчины были ориентированы все наружные наряды полиции и Росгвардии. В результате мужчина был задержан на ул. Пролетарской в посёлке Первомайский.

В настоящее время 35-летний ранее неоднократно судимый житель Суворова доставлен в дежурную часть для разбирательства. Проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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