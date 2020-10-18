В Щекино по горячим следам задержали разбойника, напавшего на женщину
Пенсионерка гуляла в парке с подругой, злоумышленник полоснул её ножом, схватил сумку и убежал.
Около полудня в дежурную часть ОМВД по Щёкинскому району поступило сообщение, что в парке «Лесная поляна» напали на 65-летнюю женщину. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, потерпевшая прогуливалась в парке со своей подругой. К ней подбежал мужчина, полоснул по руке ножом, отобрал сумку и скрылся.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На поиски мужчины были ориентированы все наружные наряды полиции и Росгвардии. В результате мужчина был задержан на ул. Пролетарской в посёлке Первомайский.
В настоящее время 35-летний ранее неоднократно судимый житель Суворова доставлен в дежурную часть для разбирательства. Проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.