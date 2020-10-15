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В Тульской области выявили еще 69 случаев Covid-19

В Тульской области выявили еще 69 случаев Covid-19

Один пациент скончался.

По данным на 15 октября в Тульской области зафиксировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один пациент скончался.

Общее число заболевших с начала пандемии – 10 895, умерших – 394, выздоровевших – 9772.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:39 +1
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