В Тульской области выявили еще 69 случаев Covid-19
Один пациент скончался.
По данным на 15 октября в Тульской области зафиксировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один пациент скончался.
Общее число заболевших с начала пандемии – 10 895, умерших – 394, выздоровевших – 9772.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.
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