В Тульской области выявили еще 69 случаев Covid-19

По данным на 15 октября в Тульской области зафиксировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один пациент скончался.

Общее число заболевших с начала пандемии – 10 895, умерших – 394, выздоровевших – 9772.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.