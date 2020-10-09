На Куликовом поле пройдет акция «Зеленая Дубрава»: посадим дубки?

Фото Романа Солопова.

Каждый желающий сможет посадить дерево в память о героях Куликовской битвы и своей семьи.

17 октября на Куликовом поле состоится акция памяти «Зеленая Дубрава». Каждый желающий сможет стать участником многолетнего научного эксперимента по восстановлению лесов Куликова поля на их исконных территориях и посадить дерево в память о героях Куликовской битвы и своей семьи.

Название «Зеленая Дубрава» акция получила в честь лесного урочища, где ждал своего часа Засадный полк, благодаря которому русское воинство одержало победу на Куликовом поле. Высаживая деревья, участники акции отдают дань памяти русским воинам, погибшим на Куликовом поле в 1380 году, а также своим близким, сражавшимся за Отечество во все времена. Каждый участник заполняет карточку памяти, где указывает имя героя, в честь которого будет расти дерево на Куликовом поле.

За 15 лет проведения акции на месте утраченного урочища «Зеленая Дубрава» были высажены десятки тысяч саженцев. Среди них дуб черешчатый, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа мелколиственная, тем самым восстановив историческую площадь лесного массива. В последние годы восстанавливают лесные массивы в долине реки Смолки и балки «Рыбий Верх».

Для участия в акции памяти необходимо зарегистрироваться на сайте музея-заповедника «Куликово поле».

Организаторами эколого-патриотической акции выступают Государственный музей-заповедник «Куликово поле» и Российский центр защиты леса.

В программе

10.00. Регистрация участников акции в Музейно-мемориальном комплексе героям «Куликовской битвы» в селе Монастырщино. Посещение экспозиции «Дон. Вся история на берегах одной реки». Мастер-класс «Осенние листья»

11.30. Старт акции. Приветственное слово организаторов

12.00. Выезд к месту проведения акции — к балочному комплексу «Рыбий Верх» и посадка саженцев

14.00. Чаепитие с блинами, терновым и шиповниковым вареньем на территории Музейно-мемориального комплекса героям «Куликовской битвы» в селе Монастырщино.