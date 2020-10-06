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«Пятница, запой, среда» и жертвы ягуара: в Туле прошел второй полуфинал Оружейной лиги

«Пятница, запой, среда» и жертвы ягуара: в Туле прошел второй полуфинал Оружейной лиги

Никогда такого не было, и вот опять: сразу две команды заняли первое место!

«Скажи мне, американец, в чем сила? — Я вот думаю, что сила в КВНе. Кто в финал попал — тот и сильнее»: 4 октября в ГКЗ прошел второй полуфинал Оружейной лиги КВН. Зрителей было много, а юмора еще больше – актуального, разношерстного и неоднозначного.
 
В этот раз игра оказалась очень противоречивой, потому как, с одной стороны, это была битва отдельных личностей, а с другой — выступали целостные коллективы с классическими кавээновскими номерами в самом положительном смысле этого слова.
 
 
За путевку в финал боролись восемь коллективов: «Макинтош» (Тверь), «Любимая команда Льва Николаевича» (Тула), «Сборная города Егорьевска» (Егорьевск), «АкваБатя» (Москва), «Самая любимая» (Тула), «Сборная подъезда» (Луховицы), «Изменяя внутренний мир» (Москва), «После отбоя» (Тула).
 
Именно в таком порядке и расположились команды в итоговом списке. Отметим, что уже второй полуфинал подряд победителями становятся сразу две команды: «Макинтош» из Твери и наши земляки — «Любимая команда Льва Николаевича».
«Макинтош».

Команда из Твери достойно выступила в приветствии, но еще больше ребята раскрылись в музыкальном конкурсе, буквально погрузив зрителей в ту самую атмосферу нуара: джаз, роковая красотка, неоновые вывески и, конечно же, детективы в шляпах.

«Любимая команда Льва Николаевича».

Команда из Тулы показалась одной из самых сбалансированных. Хорошее приветствие и каноничная «музыкалка» — вот рецепт безоговорочного попадания в финал.

Третье место занял коллектив из Егорьевска. Если после первого конкурса к ребятам еще оставались вопросы, то в конце они выдали одно из лучших, а главное, добрых выступлений.

«Сборная города Егорьевска».

И, наконец, произошло то, что впоследствии журнал Time окрестит главным событием года, и речь даже не о 500-летии Тульского кремля: «АкваБатю» из Москвы добрали в финал. Харизма фронтмена команды Алексея держала под гипнозом буквально весь зал, в том числе и ведущего Оружейной лиги Кирилла Давыдова.

«АкваБатя» и Кирилл Давыдов.

Как и в прошлый полуфинал, КВНщики подготовили для зрителей много актуальных, а самое главное, смешных шуток, но, как показалось, именно последняя игра вышла более стабильной и в то же время неоднозначной, что делает её еще прекрасней во всех смыслах.

Напомним, финал состоится 9 ноября в ГКЗ. Билеты можно забронировать у администратора Оружейной лиги Люсинэ Малхасян.

немного шуток
«Макинтош»:
 
— Не найдётся 205 рублей на поддержание этанолового баланса в организме?
 
«Сборная города Егорьевска»:
 
— Первая встреча отчима и пасынка: «Расскажите о себе в трёх словах —
пятница, запой, среда».
 
Не в этой стране будет сказано, но усатый старый мужик — уходите!
 
— Закончить хотелось бы, как День города в Егорьевске: «Конец!»
 
«АкваБатя»:
 
— Сжёг бы тебя на костре, так женского тепла не хватает…
 
— Кого ты выберешь: меня или Путина? Тебя конечно. Ах ты, подстилка «госдеповская»!
 
«Сборная подъезда»:
 
— Мы современные антилопы. В смысле? Жертвы ягуара…
 
— Мы пойдем туда, где нас ценят, любят и уважают! В клуб «Мёд»…

 

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Автор: Владимир Сундуков
Фотограф: Алексей Пирязев
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