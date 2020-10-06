«Пятница, запой, среда» и жертвы ягуара: в Туле прошел второй полуфинал Оружейной лиги
Никогда такого не было, и вот опять: сразу две команды заняли первое место!
«Макинтош».
Команда из Твери достойно выступила в приветствии, но еще больше ребята раскрылись в музыкальном конкурсе, буквально погрузив зрителей в ту самую атмосферу нуара: джаз, роковая красотка, неоновые вывески и, конечно же, детективы в шляпах.
«Любимая команда Льва Николаевича».
Команда из Тулы показалась одной из самых сбалансированных. Хорошее приветствие и каноничная «музыкалка» — вот рецепт безоговорочного попадания в финал.
Третье место занял коллектив из Егорьевска. Если после первого конкурса к ребятам еще оставались вопросы, то в конце они выдали одно из лучших, а главное, добрых выступлений.
«Сборная города Егорьевска».
И, наконец, произошло то, что впоследствии журнал Time окрестит главным событием года, и речь даже не о 500-летии Тульского кремля: «АкваБатю» из Москвы добрали в финал. Харизма фронтмена команды Алексея держала под гипнозом буквально весь зал, в том числе и ведущего Оружейной лиги Кирилла Давыдова.
«АкваБатя» и Кирилл Давыдов.
Как и в прошлый полуфинал, КВНщики подготовили для зрителей много актуальных, а самое главное, смешных шуток, но, как показалось, именно последняя игра вышла более стабильной и в то же время неоднозначной, что делает её еще прекрасней во всех смыслах.
Напомним, финал состоится 9 ноября в ГКЗ. Билеты можно забронировать у администратора Оружейной лиги Люсинэ Малхасян.