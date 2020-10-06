«Отвечают врачи»: тулякам расскажут о паллиативной помощи детям

Туляки могут задать свои вопросы в ходе прямого эфира.

7 октября 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Эфир посвящен детской паллиативной помощи. На вопросы жителей ответит Валентина Елистратова, главный врач специализированного дома ребенка № 1.

Она расскажет, что включает паллиативная медицинская помощь детям и как ее получить.

Свои вопросы жители могут задать под постом, написать в личные сообщения группы или в комментариях во время прямой трансляции.