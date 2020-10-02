В Заречье сбили двух пешеходов

Фото: Дмитрий Гайчук

По предварительным данным, оба получили травмы, не угрожающие жизни.

На ул. Пузакова водитель Chevrolet Lacetti совершил наезд на пешехода. Автомобиль двигался в сторону Малых Гончаров. Пострадавшего на реанимобиле доставили в больницу, по предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Примерно в 18.30, на пересечении улиц Ствольной и Луначарского произошло ещё одно ДТП с участием пешехода – двигавшийся со стороны депо по направлению к ул. Луначарского учебный троллейбус сбил 35-летнюю женщину, у которой имелись внешние признаки алкогольного опьянения.

По словам очевидцев, пострадавшая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Она находилась в сознании, участники ДТП дожидались прибытия экстренных служб.

Окончательные причины и обстоятельства этих происшествий предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.