новости
новости
Регистрация
В Заречье сбили двух пешеходов
Фото: Дмитрий Гайчук

В Заречье сбили двух пешеходов

По предварительным данным, оба получили травмы, не угрожающие жизни.

На ул. Пузакова водитель Chevrolet Lacetti совершил наезд на пешехода. Автомобиль двигался в сторону Малых Гончаров. Пострадавшего на реанимобиле доставили в больницу, по предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Примерно в 18.30, на пересечении улиц Ствольной и Луначарского произошло ещё одно ДТП с участием пешехода – двигавшийся со стороны депо по направлению к ул. Луначарского учебный троллейбус сбил 35-летнюю женщину, у которой имелись внешние признаки алкогольного опьянения.

По словам очевидцев, пострадавшая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Она находилась в сознании, участники ДТП дожидались прибытия экстренных служб.

Окончательные причины и обстоятельства этих происшествий предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:20 0
Другие статьи по темам
Событие
наезд на пешеходасбили пешеходаДТПаварияпроисшествие
Место
ТулаЗареченский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В воскресенье трассу Тула – Белев перекроют из-за велогонки
В воскресенье трассу Тула – Белев перекроют из-за велогонки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.