В Туле чествовали представителей трудовых династий

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Центре семейной истории (филиал государственного мемориального историко-художественного природного музея-заповедника В. Д. Поленова) прошло торжественное награждение лучших трудовых династий Тульской области.

Среди них – династии медиков, работников культуры, сельского хозяйства и промышленных предприятий. Зампред регионального правительства Ольга Гремякова отметила, что тульская земля – родина многих легендарных мастеров, новаторов, настоящих профессионалов. Именно благодаря им регион называют оружейной столицей и мастерской России:

– Нынешнее поколение достойно продолжает трудовые традиции предков. Сегодня все вместе мы стараемся делать Тульскую область лучше и красивее. А заслуги туляков регулярно отмечаются высокими государственными наградами.

Вместе с министром труда и социальной защиты Тульской области Андреем Филипповым Ольга Гремякова вручила представителям лучших трудовых династий региональные награды и ценные подарки.