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В Туле чествовали представителей трудовых династий
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле чествовали представителей трудовых династий

Торжественное мероприятие состоялось в новом городском музее – Центре семейной истории.

В Центре семейной истории (филиал государственного мемориального историко-художественного природного музея-заповедника В. Д. Поленова) прошло торжественное награждение лучших трудовых династий Тульской области.

Среди них – династии медиков, работников культуры, сельского хозяйства и промышленных предприятий. Зампред регионального правительства Ольга Гремякова отметила, что тульская земля – родина многих легендарных мастеров, новаторов, настоящих профессионалов. Именно благодаря им регион называют оружейной столицей и мастерской России:

– Нынешнее поколение достойно продолжает трудовые традиции предков. Сегодня все вместе мы стараемся делать Тульскую область лучше и красивее. А заслуги туляков регулярно отмечаются высокими государственными наградами.

Вместе с министром труда и социальной защиты Тульской области Андреем Филипповым Ольга Гремякова вручила представителям лучших трудовых династий региональные награды и ценные подарки.

Галерея
Награждение трудовых династий, Фото: 1
Награждение трудовых династий, Фото: 2
Награждение трудовых династий, Фото: 3
Награждение трудовых династий, Фото: 4
Награждение трудовых династий, Фото: 5
Награждение трудовых династий, Фото: 6
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