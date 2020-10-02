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Стрельба, штурм, заложники: в Туле проходит чемпионат для спецподразделений

Стрельба, штурм, заложники: в Туле проходит чемпионат для спецподразделений

В соревнованиях примут участие 28 команд из Воронежа, Москвы, Тулы, Рязани.

2 октября на полигоне Тульского соединения ВДВ «Слободка» стартовал Чемпионат по стрельбе. Он посвящен памяти военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, погибших при выполнении служебно-боевых задач.
 
Участников соревнований приветствовал Губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин. Он отметил, что Чемпионат проводится на тульской земле в 13-й раз.
 
 
 
«Вы — элита боевого полка России. Вы находитесь на переднем крае борьбы с терроризмом. Незамедлительно реагируете на любые угрозы, спасаете человеческие жизни, рискуя своей. История спецподразделений — это бесчисленные примеры мужества и доблести. Мы всегда будем помнить боевых товарищей, исполнивших свой долг до конца. Уверен, что все вы выступите достойно, продемонстрируете высокий уровень мастерства. Желаю успехов! И со всех заданий возвращайтесь домой живыми!», — сказал Алексей Дюмин.
 
В соревнованиях примут участие 28 команд из Воронежа, Москвы, Тулы, Рязани. В общей сложности это более 120 сотрудников подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии, спецподразделений ФСБ, МВД, УФСИН России, военнослужащих Сил специальных операций Минобороны России, управления специального назначения службы безопасности Президента ФСО России.
 
 
Турнирная программа включает огневое поражение целей из бронеавтомобиля через бойницы, штурм автобуса и частного домовладения, освобождение заложников, и др. Всего 14 упражнений, 2 из которых — ночные. Обстановка при выполнении упражнений максимально приближена к боевой. При этом судьи оценивают не только количество пораженных целей, но тактический алгоритм поражения.
 
 
Награждение победителей Чемпионата состоится 3 октября в парке «Патриот-Тула». Также в этот день в рамках Чемпионата в парке «Патриот-Тула» пройдет Первенство по практической стрельбе из пневматического пистолета. В нем примут участие 79 юных спортсменов из 9 регионов страны, а также 40 юнармейцев из Тульской области.
 

 

Галерея
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 1
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 2
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 3
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 4
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 5
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 6
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 7
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 8
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 9
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 10
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 11
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 12
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 13
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 14
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 15
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 16
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 17
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 18
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 19
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 20
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 21
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 22
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 23
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 24
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 25
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 26
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 27
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 28
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 29
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 30
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 31
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 32
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 33
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 34
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 35
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 36
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 37
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 38
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 39
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 40
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 41
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 42
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 43
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 44
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 45
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 46
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 47
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 48
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 49
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 50
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 51
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 52
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 53
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 54
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 55
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 56
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 57
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 58
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 59
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 60
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 61
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 62
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 63
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 64
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 65
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 66
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 67
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 68
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 69
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 70
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 71
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 72
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 73
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 74
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 75
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 76
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 77
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 78
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 79
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 80
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 81
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 82
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 83
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 84
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 85
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 86
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 87
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 88
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 89
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 90
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 91
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 92
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 93
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 94
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 95
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 96
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 97
Чемпионат по практической стрельбе среди спецподразделений, Фото: 98
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:19 +2
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